El Girona va començar la segona volta amb una victòria important contra un conjunt que s’està convertint en rival directe, un València que ja suma dues derrotes amb Voro, substitut de Gattuso, a la banqueta i que és a un punt del descens.

Els gironins introduïen Valery al lateral, en el lloc del lesionat Couto i del sancionat Arnau, i la novetat de Borja García, al final decisiu, al centre del camp, i van tenir les dues primeres ocasions. El porter Mamardashvili va ser providencial en aturar un xut d’Aleix Garcia i una rematada de cap de Santi Bueno. A més, el travesser va evitar un gol a rematada de Castellanos.

La resposta del València va arribar en una acció entre Cavani i Musa, salvada per Gazzaniga a peus del nord-americà, tot i que els locals encara van posar dos cops a prova el porter georgià. El gol va arribar a la represa, quan Borja García va rematar a la mitja volta una centrada de Riquelme. Per primer cop en tot el curs, el Girona va deixar la porteria a zero.