El Manresa U18 va guanyar el primer partit de la segona fase (75-43) davant d’un adversari ja conegut i que destaca per la seva potència física més que per la seva habilitat. Les bagenques, amb ganes d’estrenar-se quant a triomfs, van sortir molt concentrades, amb un elevat encert i un nivell defensiu i de rebot correcte, i ja guanyaven per dotze punts en el primer descans i per un clarificador 40-11 en el segon.

A més, l’encert va ser molt bo durant moltes fases i, quan aquest no va existir, l’equip es va esforçar en defensa, un dèficit que segurament es patia en els partits jugats anteriorment. L’objectiu a la segona part era afrontar bé minipartits de tres minuts per mantenir una regularitat correcta. Això es va mantenir en la primera fase, però va costar més en la segona, un fet comprensible a causa de la claredat del resultat i d’una distància que es va enfilar als trenta punts força aviat. Amb aquests ànims, de veure com es tradueix a la pista la feina que s’estava fent en els entrenaments, s’afrontarà un difícil viatge a Terrassa en la propera jornada.