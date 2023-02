«El rei», «l’escollit», el successor de Michael Jordan. La trajectòria de LeBron James ha estat farcida de profecies i d’adjectius grandiloqüents, però després de convertir-se aquest dimarts en el màxim anotador de la història ja ningú pot dubtar que és un digne mereixedor del tron de l’NBA.

Continuaran les discussions sobre si el millor de tots els temps és LeBron o Michael Jordan. Però superar la llegendària marca de punts totals de Kareem Abdul-Jabbar, vigent des de 1989, garanteix a LeBron un lloc a l’eternitat de l’NBA.

En un esport com el bàsquet, obsessionat amb les estadístiques, dues marques històriques semblaven gairebé inabastables: els 100 punts de Wilt Chamberlain en un sol partit i el rècord de 38.387 punts acumulat per Abdul-Jabbar.

Tot apunta que en l’algun moment caurà el registre de Chamberlain –especialment amb l’explosió ofensiva de l’NBA en els últims anys–, però per destronar Abdul-Jabbar calia no només un dia perfecte, sinó una carrera majúscula i a l’abast exclusivament dels tocats pels déus.

De Cleveland a Miami

Ambició, longevitat i esperit competitiu.

Aquestes tres qualitats (elevades a l’enèsima potència) han modelat la carrera de LeBron Raymone James (Akron, EUA, 1984).

Des de la seva etapa a l’institut St. Vincent-St. Mary High School ja circulaven rumors pels grupets de l’NBA sobre un noi d’Ohio amb unes qualitats excepcionals i un físic privilegiat que amenaçava de fer tremolar el món del bàsquet.

Una inoblidable portada de la revista ‘Sports Illustrated’ el 2002 va alimentar encara més les expectatives amb un titular que l’ha acompanyat tota la seva trajectòria: «L’escollit».

LeBron es va saltar l’etapa universitària i es va llançar de cap a l’NBA, on va ser escollit en el ‘draft’ del 2003 pels Cleveland Cavaliers.

Amb 2,06 metres d’estatura i 113 quilos, el seu impacte a l’equip del seu estat natal va ser immediat.

LeBron va ser principiant de l’any en la seva arribada a l’NBA, va portar els Cavaliers als ‘play-off’ en la seva tercera temporada i en el curs 2006-2007 els va classificar per a les Finals, on van caure per 4-0 davant els emblemàtics San Antonio Spurs de Tim Duncan, Manu Ginóbili i Tony Parker.

Guanyador de l’MVP el 2009 i el 2010, LeBron va deixar Cleveland justament el 2010 camí dels Miami Heat, una decisió anunciada en un controvertit programa de televisió en directe després de mesos d’interminables rumors.

A Miami va trobar un equip molt més potent que a Cleveland i va formar un trio fantàstic amb Dwayne Wade i Chris Bosh.

Dels èxits individuals va passar als col·lectius: a Miami va disputar quatre Finals consecutives, va guanyar els seus dos primers anells (2012 i 2013) i va aconseguir dos MVP més (2012 i 2013).

La tornada a casa

Potser el gir que millor explica el llegat esportiu de LeBron sigui la seva tornada el 2014 a casa, a Cleveland, després que al sortir de Miami fos titllat de traïdor.

Tenia una missió: donar als Cavaliers el seu primer títol de l’NBA.

Però li va aparèixer un rival formidable: els Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green –i Kevin Durant durant uns anys–.

LeBron, amb l’ajuda d’un joveníssim Kyrie Irving, es va carregar l’equip a les espatlles i va arribar a quatre Finals consecutives contra els Warriors (2015-2018).

Golden State se’n va emportar tres, però LeBron va aconseguir el seu objectiu en la del 2016 amb un impressionant setè partit fora de casa –i un tap impressionant a Andre Iguodala en el desenllaç– que va passar a la història de la lliga (els Cavaliers van remuntar un 3-1 en contra).

LeBron va fer les maletes el 2018 i va fitxar per Los Angeles Lakers, que anhelaven un líder després de la retirada de Kobe Bryant, i va guanyar l’anell de la ‘bombolla’ el 2020 (quart títol de LeBron i últim fins ara).

Però a la ciutat californiana també va viure l’enorme fracàs del 2022, quan es va quedar fora dels ‘play-off’ un equip en què apareixien, a més de LeBron, figures com Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Rajon Rondo, etc.

Incansable competidor

Amb 38 anys i en la seva vintena temporada a la lliga, LeBron continua desafiant el pas del temps i està fent una mitjana als Lakers d’uns fabulosos 30 punts, 8,5 rebots i 7,1 assistències per partit.

Com a comparació i també com a prova de la seva extrema longevitat –presta moltíssima cura al seu cos–, les estadístiques de tota la seva carrera són de 27,2 punts, 7,5 rebots i 7,3 assistències.

A més de la seva corona com a màxim anotador, LeBron és també el quart jugador amb més assistències en la història de l’NBA malgrat no ser un base i el trenta-dosè amb més rebots tot i que no és un pivot.

Al llarg de la seva carrera ha mostrat un esperit competitiu ferotge que també el va portar a guanyar dues medalles d’or olímpiques (Pequín 2008, Londres 2012).

Fins i tot en els amistosos mossegarà, tant que en els últims cinc partits de l’All-Star, els cinc primers des que es va eliminar el format Est-Oest, l’equip capitanejat per LeBron ha guanyat el partit de les estrelles.

Considerat en els últims anys com un dels fars de la lliga en temes polítics i socials, especialment en la lluita contra el racisme, LeBron també ha triomfat en el món dels negocis.

Així, la revista ‘Forbes’ el va situar l’any passat en el número dos de la seva llista dels esportistes amb més ingressos només per darrere de Leo Messi amb uns 121 milions de dòlars.

Dos terços d’aquests ingressos van ser per patrocinadors com Nike o pels seus interessos fora del bàsquet, com la seva entrada a Hollywood, on, per exemple, va protagonitzar i va produir la pel·lícula ‘Space Jam: A new legacy’ (2021).

LeBron ha assegurat que pretén continuar jugant alguns anys més a l’NBA així que el seu rècord com a màxim anotador continuarà creixent i creixent.

Però la seva meta final a l’NBA, i que resumeix perfectament aquesta combinació d’ambició, longevitat i esperit competitiu, és el seu desig de coincidir en el futur a la lliga amb el seu fill Bronny James, que ara té 18 anys.