L’esquadra femenina de l’Avinent Manresa ha saldat amb una setena posició la participació en la final del Campionat d’Espanya de clubs en pista coberta (Copa Iberdrola), que s’ha celebrat aquest dissabte a la tarda a Ourense. Les manresanes, tot i que tenien algunes baixes, han competit a un alt nivell assolint algunes de les atletes les seves millors marques personals.

L'equip manresà ha estat a prop d'igualar la cinquena plaça aconseguida l'any passat, la millor de la seva història, però en un final molt emocionant ha acabat dos punts per sota del Grupompleo Pamplona, que ha finalitzat cinquè, i a un del Cuevas de Nerja.

La millor actuació individual de l’equip blanc-i-vermell l’ha signat Laura Bou en ser la més ràpida als 400 metres rebaixant pràcticament un segon el seu registre personal sota sostre, que alhora és el rècord del club. La velocista de l’Avinent ha guanyat la primera de les dues sèries amb un temps de 53.94 (va acudir a Ourense amb 54.92) que Laura Bueno no ha pogut superar en la segona sèrie per només una centèsima (53.95).

Ona Bonet continua progressant amb passes de gegant. La jove saltadora d’encara només 16 anys ha batut el seu rècord personal -que és alhora la plusmarca catalana sub-18- franquejant el llistó del salt d’altura situat a 1.80, quatre centímetres per sobre del seu anterior registre. Davant de rivals més grans que ella, Bonet ha finalitzat tercera, empatada amb Saleta Fernández, que ha estat segona per menor número d’intents nuls sobre 1.77. Jennifer Laritza (Playas) ha guanyat amb 1.83.

Per la seva part, el quartet format per Laura Bou, Xènia Pubill, Marina Guerrero i Meritxell Tarragó ha acabat 5è en el relleu 4x400, amb un temps de 3.46.46 que significa un nou rècord de Catalunya de la disciplina.

Una altra marca destacable ha estat els 2.10.06 de Marina Guerrero, que li han valgut per ser 4a en els 800 metres alhora que signifiquen una nova millor marca personal (2.12.74 l’anterior). També han finalitzat quartes Emília del Hoyo en els 60 m tanques, amb 8.60, i Ainhoa Martínez en el pes, amb 13.49.

Meritxell Tarragó ha estat 7a en 200 (25.81), el mateix resultat que Nerea Pérez en la perxa (3.60), on la manresana del Barça Mònica Clemente ha quedat 5a amb 4.10, per darrera de Maialen Axpe (At. Sant Sebastià), vencedora amb 4.40. Laia Solà també ha fet 7a en els 60 metres, amb 7.84, Mercè Guerra en els 1.500 m (4.43.71), Núria Tilló en els 3.000 m (9.56.56) I Elda Romeva en la llargada (5.75). Martina Monso, per la seva part, ha estat vuitena en el triple, amb 10.83, sis centímetres millor que el seu anterior millor registre.