El judoka de l'Esport7 i del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès Guillem Lozano va aconseguir la medalla de plata en la Copa d'Europa de categoria cadet que es va celebrar a Fuengirola (Màlaga). Lozano competeix a la categoria de menys de 90 kg i és el seu segon any de cadet. El santfruitosenc va vèncer en el primer combat el lituà Aldos Saltonas. Després, va superar el francès David Kandelaki en quarts, va guanyar les semifinals contra el canari Aixel Ramírez i es va proclamar campió en deixar a la cuneta el número 1 del rànquing, l'italià Cristiano Mincinesil, a la final.

Del Centre de Tecnificació hi va haver d'altres representats. Álex Llamas (Esport7, -50 kg.) va guanyar el seu primer combat, però va perdre el segon sense repescar. Luca de Palma (Esport7, -63 kg.) va caure en el debut i no va poder seguir endavant. Arnau Domínguez (Esport7, +90 kg.) va guanyar el primer combat, però va perdre el segon i el primer de repesca. Finalment, Adrià Marín (Judo Moià, -73 kg.) va perdre en l'estrena i no va entrar en la repesca.