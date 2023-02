El Terra Endins CB Vilatorrada va aprendre la lliçó i, aquesta vegada, va vèncer al CB Castellar per 85-74. Els del Bages van disputar un partit molt seriós, en què es va concentrar en aturar les principals armes ofensives del seu rival, el llançament des de més enllà dels 6,75.

Tot i la victòria final, els primers compassos de partit no va ser gens fàcils per als locals. Els santjoanencs van fer gala de la seva rellevant capacitat ofensiva, basada sobretot en una gran circulació de pilota en el joc en estàtic i ràpides transicions ofensives que permetien llançaments alliberats i cistelles fàcils. A més, cal destacar que el de dissabte va ser un dels partits en què els bagencs han gaudit d'un major encert des del triple. Aquesta tònica que es va repetir fins a les acaballes del tercer període, moment en què els locals van aconseguir una renta suficient per a gestionar.

Aquest petit coixí va donar oxigen als santjoanencs, que van poder gaudir d'un final de partit sense massa ensurts i amb el rival controlat. Tot i els avenços en el llançament de 3, els santjoanencs no van estar particularment bé des dels 4,60, que van tancar amb un 21/36. Un percentatge que els del Bages han de millorar si volen evitar caure en places de promoció de descens. De fet, l'objectiu del CB Vilatorrada és fer-se fort a casa i no conèixer la derrota al seu pavelló, una tasca que, tenint en compte que els rivals que han de visitar el Municipal de Sant Joan de Vilatorrada, són rivals directes a la taula classificatòria, pren un valor afegit.

Els santjoanencs rebran la setmana vinent als Lluïsos de Gràcia, un equip amb tres victòries més que els bagencs, però a qui els de la Catalunya Central aspiren vèncer per a sortir de les darreres posicions de la classificació.