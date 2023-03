L'Avinent Manresa va quedar campió en noies i subcampió en nois en els Campionats de Catalunya sub-14 que es van fer a Sabadell. En la mateixa competició, les formacions del CA Igualada Petromiralles van ser novena, en l'apartat masculí, i dotzena, en el femení.

Per a l'Avinent, l'equip femení va superar la segona posició de l'any passat i va sumar 105 punts, pels 100 del CA Tarragona, que va quedar segon, i els 93 de l'AA Catalunya. La regularitat va marcar l'actuació d'una formació que no va aconseguir cap victòria individual, però que va sumar molt en totes. Els millors resultats van ser els segons llocs d'Estel Dalmases en alçada (1.44), de Martina Martínez en triple salt (9.08) i del relleu de 4x200, amb Montse Fresnillo, Jana Manubens, Lucía López i Paula Petrizzelli (1.55.21). També va pujar al podi individual, en tercera posició, la mencionada Montse Fresnillo en 60 metres (8.26).

Per la seva banda, el conjunt masculí va ser segon, amb 100,5 punts, només superat pels 107 del Cornellà Atlètic. Tercer també va ser el Catalunya, amb 92,5. Aquí sí que hi va haver victòries, com la d'Edu López en els 60 metres (8.39), Martí Homs en els 60 tanques i amb rècord manresà (9.82), Biel Camps en el triple salt (9.94) i el relleu 4x200 format per Homs, Camps, Arnau Leonarte i López, amb 1.51.73. Van ocupar lloc de podi individual els tercers llocs de Pol Fernández en 1.000 metres (3.16.73), d'Èric Sorroche en els 2.000 metres marxa (11.59.37) i d'Arnau Rovira en llargada (4.33). En el CAI, van guanyar les seves proves Isaac Hernández en alçada (1.59) i Eudald Claudi en llargada (4.50).