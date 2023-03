El Barça va aconseguir aquest dijous una important victòria al Bernabéu en la idea de les semifinals de Copa, malgrat comptar amb baixes importants. Xavi no va poder comptar amb quatre titulars. Dembélé, Lewandowski, Pedri i Christensen no van participar en la trobada, a l'espera de recuperar-se de les seves respectives lesions.

Aquesta és la situació de cadascun i les previsions de tornada:

Dembélé:

Una peça bàsica per a Xavi. Ja està fent treball de camp amb una data al cap: el partit de lliga davant el Madrid del 19 de març. El francès va sofrir una lesió muscular el passat 28 de gener i es va apuntar al fet que estaria de baixa entre cinc i sis setmanes. El Barça està trobant a faltar el seu desequilibri, malgrat comptar amb alternatives com Raphinha o Ferran Torres per a la banda dreta.

Pedri:

Una peça irreemplaçable. Al Barça li està costant molt adaptar-se a la seva baixa com ja va ocórrer la temporada passada. Es va trencar davant l'United al Camp Nou i es va parlar un mes de baixa. Tot apunta al fet que es perdrà almenys els pròxims partits davant el València (05-03) i Athletic-Barça (12-03) i podria estar de tornada per al clàssic del Camp Nou del 19 de març.

Lewandowski:

El polonès va acabar el partit davant l'Almeria amb molèsties musculars i es va apuntar al fet que podria estar entre 10 i 15 dies de baixa. Lewandowski ja no va jugar el partit coper al Bernabéu i es perdrà, si no ocorre una cosa estranya, el partit d'aquesta finalitat de setmana davant el València. Caldrà veure si està disponible per a mesurar-se a l'Athletic.

Christensen:

Arrossega un cop en el turmell i el cos tècnic va preferir no forçar davant el Madrid. Hauria d'estar disponible per a jugar davant el València aquest diumenge.