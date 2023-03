La base del Cadí la Seu Laura Peña haurà de ser intervinguda quirúrgicament per corregir la lesió a l'espatlla esquerra que no l'ha deixada jugar les últimes setmanes. Peña es va fer una luxació a l'articulació després d'una acció fortuïta en un partit. El club urgellenc no ha determinat dates de recuperació de la jugadora.

Així, segons el Sedis, en un primer moment es va optar per un tractament conservador per veure si l'espatlla es recuperava. La vilassarenca ha descansat tots aquests dies, però aquest procediment, habitual en casos com el seu, ho ha estat exitós. L'evolució no ha estat l'esperada i, finalment, Peña passarà pel quiròfan per solucionar els seus problemes. La baixa de Peña, que ja s'intuïa que seria de llarga durada, va precipitar dies enrere l'anunci del fitxatge de la directora de joc montenegrina Jelena Vucetic.