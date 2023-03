L'Avià va vèncer amb superioritat a la Pirinaica B (3-0) en un partit molt complet i segueix la persecució del líder, el Penya Anguera B. Per la seva banda, els de la Mion, que ahir van fer debutar als juvenils Luis Roberto Jiménez i Marc Vila, perden la ratxa de quatre partits sense perdre.

Els del Berguedà van començar amb el domini de la pilota davant d'una Pirinaica B que es defensava bé i cuidava les esquenes. Tot i així, els avianesos van començar a generar ocasions i, abans dels vint minuts de joc, un refús després d'una falta directa l'aprofitava Pau Vazquez per fer el primer del partit. Deu minuts després, altre cop el mateix Vazquez transformava una bona transició dels locals per fer el segon i obrir un forat al marcador. Manresans i avianesos van tenir ocasions per marcar, però es va arribar al descans amb dos a zero.

Només començar el segon temps, un atac coordinat dels locals el culminava amb un xut a l'escaire Daniel Barrera per fer el tercer i sentenciar el partit. Els manresans van buscar retallar distàncies, però no van poder i els tres punts es van quedar al Berguedà.