Enric Villaplana va ser el primer esportista olímpic manresà. Va participar en la prova dels 50 km marxa dels Jocs Olímpics de Londres del 1948, els primers que es van celebrar després de la Segona Guerra Mundial. Hi va quedar novè, a un lloc de posició de finalista. Aquest diumenge el seu esperit, personificat en el seu fill Manel, serà a la seva ciutat, on el Club Atlètic Manresa celebra la quinzena edició del seu memorial i el recupera per a la ruta, després de l'aturada forçada per culpa de la covid.

De fet, és una esdeveniment fora de la seva època habitual. Fins ara s'havia celebrat a la tardor, però per motius de calendari ha passat al març. Aquesta de diumenge, per tant, correspondria a l'edició del 2022 i la imatge serà curiosa, ja que coincidirà de costat amb la Cursa de la Dona, de caire més popular. I és que el recorregut del Memorial Enric Villaplana passarà pel centre del passeig de Pere III, en el tram entre la Muralla del Carme i un tros més avall de la plaça Espanya. Justament entre aquest punt i Crist Rei, la imatge pot ser curiosa a partir de les 10.30 hores, amb el marxadors passant pel centre del passeig i els corredors baixant des del Club Vela, passant pel lateral i connectant amb Alcalde Armengou. D'un a cinc quilòmetres Les curses del memorial arrencaran a les deu del matí i els premis s'entregaran a dos quarts d'una del migdia. Enmig, distàncies d'entre un i cinc quilòmetres. El circuit serà de 1.000 metres i, per tant, serà fàcil comptar les voltes que cal fer-hi per completar el recorregut. Així, a les 10 del matí marxaran els sub-16 i, a continuació, els sub-14 (3 km.); A les 10.50, els sub-12 (2 km.); a les 11.10, els sub-10 (1 km.): a les 11.20, els màsters iniciaran la seva ruta de cinc quilòmetres, la mateixa que seguiran els absoluts en l'última prova de la matinal, a les 12 del migdia justes. Com explica Manel Molera, del Club Atlètic Manresa i organitzador de la competició, "en termes de participació hem tingut el problema que la prova ha quedat entre dos estatals, el de 35 km. de fa dues setmanes i el de 20 km. que es farà d'aquí a uns dies". Per aquest motiu, alguns especialistes com la millor representant de l'Avinent Manresa, Mar Juárez, no hi podran ser presents "ja que justament aquests dies es troben concentrats a Andalusia amb el seu grup de treball. De fet, ella viu a Guadix durant tot l'any" per aquest motiu. Tot i això, s'espera que hi hagi entre 130 i 150 participants de totes les categories i "els millors marxadors de Catalunya, que voldran aprofitar la matinal per estirar la temporada hivernal". Celebració a batzegades El Memorial Villaplana, una de les dues proves organitzades pel CAM juntament amb els 10 Quilòmetres de l'octubre, arriba a quinze edicions, però amb moltes aturades entremig. Va viure anys de glòria durant els anys vuitanta, entre el 1983 i el 1991, quan se'n van fer nou curses seguides. Després d'anys sense celebrar-se, es va recuperar el 2016 i se'n van poder fer quatre edicions fins al 2019. La pandèmia ho va aturar tot fins a la tardor del 2021, quan les restriccions van provocar que es fes al Congost. Ara recupera el seu format. Com explica Molera, "la gent de la marxa som una mica 'frikis' dins de l'atletisme, però és important que Manresa conservi aquesta cita dedicada a un dels nostres esportistes olímpics, perquè tampoc no n'hem tingut tants".