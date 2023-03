El jutjat mercantil número 10 de la capital catalana ha anul·lat la mesura cautelar que obligava LaLiga a inscriure el centrecampista del Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' amb fitxa del primer equip.

LaLiga ha anunciat que va rebre aquest dilluns la notificació del jutjat "informant de l'alçament de la mesura cautelar acordada el 31 de gener del 2023 pel cas Gavi, pel fet que el FC Barcelona no va complir amb els terminis establerts per a la presentació de la demanda principal" .

El mateix jutjat mercantil número 10 va permetre inscriure de manera cautelar Gavi abans del tancament del mercat d'hivern, en contra de la decisió de LaLiga de denegar la seva fitxa professional al·legant que el Barça ja tenia excedida la massa salarial de la primera plantilla.

Tot i això, ara ha suspès aquesta decisió perquè el club català va presentar fora de termini la demanda principal sobre la inscripció definitiva del jugador com a futbolista del primer equip.

Per tant, Gavi que encara té 18 anys i contracte en vigor amb el Barcelona fins al juny del 2026 i una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros, haurà de tornar a ser inscrit com a futbolista del filial per jugar amb el primer equip blaugrana fins a final de temporada.

Des del Barça es considera, però, que la notificació no va arribar fora de termini.