El Rugbi Femení Catalunya Central, la combinació de jugadores procedents del Manresa RC i de l'Osona RC, es va classificar per a les semifinals de Primera Divisió catalana una jornada abans de la finalització de la fase regular en derrotar per 36-17 el CRUC Cornellà. D'aquesta manera es distancia de set punts del seu rival directe, l'Spartans de Granollers, gràcies als cinc punts aconseguits en l'últim partit, els de la victòria i els del nombre d'assajos.

Tot i aquesta diferència, la victòria no va ser fàcil. De fet, les locals van anar tres quartes parts del duel per darrere en el marcador i no es van poder avançar fins al 22-17 del minut 60. A partir d'aquí, però, tot va anar millor.

Perquè en els minuts anteriors, les jugadores de Pere Carillo havien estat imprecises en les passades, com si paguessin l'excés de responsabilitat. Després del 0-7 inicial, Virgínia Arranz va fer un assaig transformat per Maria Prat per empatar. Tot i això, el CRUC s'avançaria amb un cop de càstig i Maria Sort i Erin Yuste van ser expulsades temporalment. Això va facilitar l'escapada forana amb set punts més (7-17).

El canvi de tendència va arribar abans del descans, amb un assaig de la capitana Meritxell Pujolassos. A partir d'aquest moment, tot va canviar, amb quatre tries seguits i dues transformacions, amb les expulsades com a protagonistes i amb Maria Prat encertant els xuts a pals. A més, Merion Sort va estar a punt de fer dues marques més, però el cansament li ho va impedir.

Amb aquest èxit, aconseguit després de guanyar quatre dels nou partits disputats, el rival a les semifinals sembla que serà l'inabordable INEF Barça, que van vencer les manresanes per 76-0 en la primera jornada, tot i que van patir més al Congost (19-34). Abans, faltarà la visita al camp del Sant Cugat per finalitzar la lliga regular.