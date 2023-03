L'Igualada Rigat no va poder passar de l'empat (2-2) a la pista del Solideo Sant Cugat, penúltim classificat, en el seu retorn a l'OK Lliga després de la disputa de la Copa del Rei, primer, i de l'anada de la competició europea, després. El conjunt de Cesc Fernández encara arrossega la baixa de Roger Bars, que es va lesionar a la competició disputada a Calafell, i va haver de patir per equilibrar un duel que se li havia complicat després d'haver-se avançat en el primer període.

D'aquesta manera, en una primera meitat de domini altern, l'únic de marcar va ser Nil Cervera, que va etzibar un extraordinari xut des de gairebé mig camp en què Mats Zilken va obstaculitzar el camp visual del porter francès Bonneau. Abans, Gerard Riba havia errat una falta directa en enviar la bola al pal.

A la represa, el Sant Cugat va empatar aviat amb una rematada entrant per la banda de Carles Domènech que va sorprendre Guillem Torrents. I cinc minuts després, després d'una blava a Uri Llenas, els vallesans es van avançar quan Joan Farnés va aprofitar el rebuig d'un penal aturat pel porter igualadí a Abel Moya. Després, Bonneau va parar una altra falta directa a Gerard Riba, però a la tercera aquest no va fallar i va aprofitar una combinació de Vives i Marimon per afusellar l'empat final.