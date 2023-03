Quart empat seguit del Centre d'Esports Manresa i cinquena jornada consecutiva sumant. Els blanc-i-vermells han segellat taules al terreny de joc de la UD Alzira (1 a 1) i mantenen la setena posició a la taula classificatòria (37 punts). Tot i això, els manresans, que només han guanyat un dels nou partits jugats de la segona volta de la competició (una victòria, cinc empats i tres derrotes), constaten com la diferència de punts amb el tretzè classificat, el Lleida Esportiu, el conjunt que es veuria obligat a disputar les temudes eliminatòries per aconseguir la permanència, es redueix a només set. En contraposició, els bagencs estan a un punt del cinquè, la SD Formentera, la darrera formació que accediria, a hores d'ara, a les fases per a l'ascens a Primera Divisió RFEF.

L'equilibri ha caracteritzat el duel disputat a l'estadi Luis Suñer Picó. Des dels primers minuts de la confrontació, s'ha pogut constatar que ambdós equips pretenien minimitzar la possibilitat d'incórrer en errades defensives i que optaven per jugar la pilota amb criteri però sense un ritme excessiu quan tenien la possessió. En aquest context, el duet que configuraven per la banda esquerra de l'atac dels tigres del Xúquer Javi Serra i Pitu Fernández i la tenacitat del davanter centre alzireny Isaac Aketxe s'han revelat com les principals armes ofensives del conjunt amfitrió. Isaac Aketxe ha intentat sorprendre sense èxit Òscar Pulido amb una rematada rasa i creuada des de l'interior de l'àrea de gol blanc-i-vermella (min 6) en una fase del partit en què Moha i Putxi han excel·lit en defensa per neutralitzar les intencionades centrades a l'àrea dels alzirenys. Així doncs, només s'ha generat una ocasió de gol en tot el primer període, que el jugador originari de Salamanca de la UD Alzira Álvaro Gómez ha materialitzat (min 32). El riberenc ha armat una canonada amb el peu esquerre des de la frontal de l'àrea de penal blanc-i-vermella que ha entrat per la mateixa creueta superior dreta de la porteria defensada per Òscar Pulido (1 a 0). Un autèntic golàs!

El CE Manresa ha dotat de més intensitat la seva pressió defensiva i ha mostrat més ambició ofensiva des dels primers segons de la represa i ben aviat la seva proactivitat ha fructificat. Una pilota recuperada per Pau Darbra a la banda dreta de la defensa alzirenya ha propiciat la centrada del mitja punta passada al segon pal. Moha, que avui ha jugat com a carriler per la dreta, ha tornat a centrar i ha habilitat Noah per rematar a gol de primera (min 48) fora de l'abast del porter local Adrián Fernández (1 a 1). Nou minuts després, una magnífica assistència de Pau Darbra a Joel Priego ha forçat l'interior Javi Serra a impedir que el manresà encarés en solitari Adrián Fernández amb una falta que ha comportat la seva expulsió amb targeta vermella directa (min 57). Des d'aleshores, la UD Alzira s'ha parapetat en defensa i el CE Manresa ha assumit la iniciativa ofensiva. La millor ocasió dels blanc-i-vermells per vèncer ha estat una gardela de Javi López que s'ha estavellat al pal esquerre de la porteria alzirenya (min 70). El manresans no han trobar la fórmula per crear més oportunitats clares de gol en els últims vint minuts de la confrontació i Òscar Pulido ha palesat la seva excel·lent col·locació per aturar la intencionada rematada de cap de Javi Soler (min 90) i per refusar amb el puny dret una enverinada centrada d'Abraham Peleteiro (min 92).

El vuitè gol a la lliga de Noah Baffoe ha permès el davanter d'origen ghanès igualar els 113 gols de Roger Pont com a màxim golejador de la història del primer equip del Centre d'Esports Manresa.