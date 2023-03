Derrota a Jaca en el darrer partit de la temporada. El CG Puigcerdà va perdre clarament per 4-0 a les semifinals de la Final Four de la Copa de la Reina, disputada durant el cap de setmana a Majadahonda, i va posar la rúbrica a una campanya en la qual ha assolit la penúltima ronda de les dues competicions disputades, un resultat per sobre de les expectatives d’un grup que s’ha sabut sobreposar a la impossibilitat de fer entrenaments amb totes les jugadores.

En el pols contra el Jaca, el Puigcerdà ha resistit les embestides del rival. Tot i l’1-0 convertit per Moreno abans del minut 3, la victòria aragonesa va trigar molta estona a consolidar-se. En un duel amb moltes baixes pels dos costats, el Puigcerdà ha fet un bon partit defensiu, amb la portera Carolina Moreno essent un dels baluards de l’equip, com és habitual. Les ceretanes van basar les seves aspiracions en un joc combinatiu, les ajudes defensives i la simplicitat. Kiera O’Hare va ser el referent entre les jugadores de camp.

El títol se l’ha endut el Majadahonda (que s’havia desfet del Quimeras Valdemoro a l’altra semifinal, per 2-0) en vèncer per 2-4 un Jaca sense les seves jugadores letones. D’aquesta manera, s’ha repetit la final de la Lliga, però amb un vencedor diferent.