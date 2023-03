El Monbus CB Igualada va caure, a Les Comes, per un ajustat 60-65 davant del Tenea CB Esparreguera. Els anoiencs i els del Baix Llobregat nord, afrontaven el partit com si fos una veritable final de cara a decidir les seves opcions per a evitar el descens directe. L'afició anoienca va respondre a la importància del matx i va omplir fins a la bandera el pavelló igualadí.

El partit va començar amb uns primers minuts de tempteig que posaven de palès l'elevat nivell tàctic amb què els dos conjunts havien plantejat l'enfrontament. De fet, un triple esparreguerí quan tan sols restaven 40 segons, va tancar el període amb un avantatge mínim. Al segon període, la tònica era la mateixa, tot i que els locals, aconseguien portar el duel al terreny que més els interessava. Tot i l'anterior, un nou triple dels jugadors esparreguerins, en aquest cas contra taulell, sobre la botzina i desequilibrat va atorgar un avantatge de 7 punts pels visitants. A la segona meitat, els dos equips van sortir a la pista amb la intenció de trencar el partit, però la màxima igualtat que s'havia imposat fins aleshores es va mantenir. Durant tota la segona part, l'avantatge visitant no s'acabava de consolidar, i els igualadins van gaudir de diverses possessions per assolir el lideratge del partit, que no es van poder consumar per culpa de la falta d'encert dels anoiencs en situacions clares i còmodes de llançament. De fet, amb cinc segons al cronòmetre, els locals van gaudir d'un tir des dels 6,75 per a empatar el matx, però Adrià Dagà va errar, i el rebot el va controlar Eduard Nogués, que va rebre una falta, i convertir els dos tirs lliures corresponents. El duel deixa els dos equips empatats a victòries, però amb l'average favorable als esparreguerins, que gairebé ja tenen assegurat evitar el descens directe. Pel que fa als interessos igualadins, encara depenen d'ells mateixos per sortir-ne, però necessiten guanyar tres dels quatre partits que els resten. MONBUS IGUALADA: Burgès 3, Benito, Fons 4, Balta 4, Tejero 19 -cinc inicial- Bernadí 19, Enrich, Sala 5, Dagà 3, Farrés, Germà de Travy 3 TENEA ESPARREGUERA: Williams 9, Pérez 14, Fontanals, Raventós 4, Campaña 11 -cinc inicial- Nogués 19, Sellarés, Meri 2, Riera, Roig 3, Davini 2, Almirall 2 ÀRBITRES: Lobotti i Ruiz PARCIALS: 19-20, 35-42 (descans), 47-51, 60-65