Taules entre dos equips que pugnen per la permanència. El Levante Las Planas de la santvicentina Júlia Mora i la vilanovina Laura Martínez ha esgarrapat un punt a la Ciutat Esportiva del Vila-real en un pols igualat i amb ocasions per tots dos conjunts. Les de Sant Joan Despí, entrenades per Ferran Cabello, han sabut aturar el joc local i han intentat transformar alguna de les oportunitats de les que han disposat, però el partit ha anat esllanguint-se amb emoció però sense gols.

Simultàniament, s'ha jugat un espectacular Reial Societat-Alabès que ha acabat amb un autèntic pim-pam-pum golejador: 6-5. Tot i fer cinc gols fora de casa, las Gloriosas no han pogut treure profit de la visita a Sant Sebastià i continuen penútimes i en zona de descens. A la tarda, es juguen dos partits més amb una gran transcendència per la lluita per la permanència. A les 4 començarà l'Sporting Huelva-Llevant -on les granotes, amb les bagenques Paula Fernández i Núria Mendoza necessiten guanyar per intentar apropar-se a un Real Madrid que va perdre sorprenentment amb el Granadilla per 0-1-; i a les 6 ho farà el pols entre el cuer Alhama i l'Atlètic de Madrid.