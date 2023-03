El triomf de Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) en un aferrissat esprint amb el campió mundial Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha obert avui la 102a edició de la Volta a Catalunya, que tindrà tres etapes que transitaran per carreteres de la Catalunya central. La primera jornada, amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols (164.5 km), també ha deparat una caiguda a cinc quilòmetres del final, ja dins els carrers de la localitat empordanesa, que ha dut l'italià Dario Cataldo a l'hospital amb diverses fractures, una contusió pulmonar i un pneumotòrax.

La jornada de demà dimarts portarà els ciclistes de Mataró a Vallter en la primera etapa de muntanya, i dimecres el gran grup sortirà d’Olost de Lluçanès per acabar a l’estació de La Molina, en el segon final en alt de la cursa. El control de firmes i la sortida neutralitzada de l’etapa de dimecres estarà ubicat a la carretera de Gironella, a l’alçada del carrer de la Font i la plaça Major. Els ciclistes aniran fins el punt quilòmetre 7 de la C-62, des d’on el jutge de cursa donarà la sortida real d’un recorregut que farà pujar els corredors pel duríssim Coll de la Creueta, un dels tres de categoria especial que hi ha a la Volta d’enguany, abans d’enfilar cap a La Molina, on en la darrera dècada hi han vençut quatre guanyadors finals de la competició.

EL PAS DE LA VOLTA PER LA CATALUNYA CENTRAL ETAPA 3 Olost-La Molina, 180.5 km. 22 març Localitat Punt km Horari de pas Olost de Lluçanès 0 12.00 h Castellar de n’Hug 136.1 15.34 h Coll de la Creueta (cat. H) 146.6 15.50 h La Molina 153.6 16.01 h Alp 167.9 16.23 h Inici port 168.4 16.24 h La Masella 174.6 16.33 h La Molina (cat. 1) 180.6 16.42 h

ETAPA 4 Llívia-Sabadell, 188 km. 23 març Localitat Punt km Horari de pas Llívia 0 12.45 h Puigcerdà 3.3 12.49 h Alp 7.9 12.55 h La Molina (cat. 1) 26.3 13.20 h Collet de Sant Agustí (cat. 3) 88.4 14.45 h Perafita 94.9 14.54 h Oristà 115.1 15.21 h L’Estany 129.9 15.42 h Moià 137 15.51 h Calders 146.9 16.05 h Monistrol de Calders 154.4 16.15 h Coll de Lligabosses (cat. 3) 158.7 16.21 h

ETAPA 6 Martorell-Molins R., 183 km. 25 març Localitat Punt km Horari de pas Martorell 0 12.40 h Masquefa 5.9 12.48 h Piera 12.8 12.57 h Vallbona d’Anoia 19 13.05 h Capellades 22.2 13.10 h La Pobla Claramunt 27.7 13.17 h Vilanova del Camí 30.3 13.21 Igualada 32.4 13.24 Jorba 40.7 13.35 Santa Maria del Camí 48.8 13.46 La Panadella 49.8 13.47 Argençola 51.5 13.50

L’endemà dijous, el pilot partirà de Llívia per viatjar a través de la Cerdanya, amb una nova ascensió a La Molina, Osona i el Moianès abans d’entrar al Vallès i acabar a Sabadell. Una jornada propícia a les escapades que passarà per Moià i tindrà dos ascensions al territori central, els colls de Sant Agustí i Lligabosses, ambdós de 3a categoria. El dissabte, en la penúltima jornada, els corredors faran el control de firmes a l’Avinguda Josep Vilà de Martorell, que feia dècades que no acollia la Volta. Des d’allí partiran cap a la B-224 per donar la sortida real a la fita quilomètrica 24. I, des d’aquí, cap a Igualada entrant a l’Anoia per Masquefa.

A més dels mencionats Roglic i Evenepoel, la Volta d’enguany té altres grans ciclistes que configuren un cartell de luxe. Entre els candidats hi ha Egan Bernal i Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), vencedors ambdós del Tour de França, el campió olímpic Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), els seus companys d’equip Rigoberto Urán i Esteban Chaves, l’australià Jai Hindley, vigent vencedor del Giro, Joao Almeida, Adam Yates i Marc Soler (UAE Team Emirates), Mikel Landa (Bahrain Victorious) i Romain Bardet (Team DSM), entre altres.