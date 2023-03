Bona actuació d’Aitor Gómez, jove gimnasta del Club Egiba de Manresa, en el seu debut internacional a la DTB Pokal de Stuttgart (Alemanya). L’esportista de l’entitat bagenca va estar prop de les finals d’anelles, barra i paral·leles, on va ser el primer reserva, i va demostrar que està preparat per afrontar el 2n Campionat del Món júnior, que tindrà lloc la setmana vinent a Antalya (Turquia) amb una selecció espanyola en que també hi serà Álvaro Giráldez, company de Gómez a l’Egiba. Eric Terrés i Marco A. Bencomo completen la formació.

La DTB Pokal és una prestigiosa competició internacional a la que hi assisteixen gimnastes de països rellevants com Canadà, Estats Units, Suècia, Turquia, Alemanya i Israel, entre altres. Gómez hi va acudir com a membre de la selecció espanyola i va notar els nervis propis d’un debut, però mica a mica es va anar asserenant i va fer uns bons exercicis. Una actuació que ha refermat el seleccionador estatal Benjamin Mango a incloure’l en l’equip que disputarà el Mundial júnior del 29 de març al 2 d’abril a la localitat turca d’Antalya, on la meitat del grup serà de l’Egiba. Allí hi serà també Eric Terrés, que a Stuttgart va aconseguir la medalla d’or a la final de terra.