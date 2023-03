L'italià Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ha trencat el duel dels titans Primoz Roglic (Jumbo-Visma) i Remco Evenepoel (Quick-Step) en imposar-se a tots dos a l'esprint de l'arribada al port de Vallter (Ripollès), que ha marcat les primeres diferències a la general en aquesta segona etapa de la Volta a Catalunya.

De tota manera, Roglic segueix líder de la general i, gràcies a les bonificacions per quedar segon, amplia la diferència amb Evenepoel fins a sis segons, els mateixos amb què avantatja Ciccone. El colombià Esteban Chaves (Education-EasyPost) s'ha quedat a 500 metres de la glòria després d'un atac en solitari quan faltaven 6,5 quilòmetres.

El quart en discòrdia, tant en aquesta etapa que ha unit el mar Mediterrani amb els Pirineus com a la general, és Mikel Landa (Bahrain Victorius). L'espanyol ha atacat en els últims quilòmetres però Ciccone, Roglic i Evenepoel li han seguit la roda i, posteriorment, li han tret uns metres al final. Landa ara es troba a 27 segons de l'eslovè a la general.

L'escapada del dia s'ha format molt ràpid després de la sortida a Mataró (Maresme). Al cim de l'Alt de Can Bordoi, de tercera categoria, han arribat amb un avantatge de 2 minuts i 26 segons vuit escapats que no han suposar cap perill per al pilot.

Entre ells hi eren els espanyols Kiko Galván (Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) i Julen Amezqueta (Caixa Rural). Els han acompanyat el britànic Simon Carr (EF Education Easypost), l'italià Simone Petilli (Intermarché), el francès Ewan Costiou (Arkéa), el danès Christopher Juul-Jensen (Team Jayco) i el kazak Vadim Pronskiy (Astana).

La distància ha arribat als quatre minuts i mig en espera que el Coll de Coubet, de primera categoria, comencés a posar les coses al seu lloc. I així ha estat. Amb l'equip Jumbo-Visma empenyent, el gran grup ha coronat aquest port, a 48 quilòmetres de meta, a tres minuts i mig dels aventurers.

L'equip Trek-Segafredo, com a la primera etapa amb Dario Cataldo, ha tornat a ser el més perjudicat en la caiguda múltiple de la jornada. A falta de 20 quilòmetres per al final, a Camprodon, s'ha format un tumult a l'entrada d'un revolt que ha acabat amb el francès Kenny Elissonde fent-se mal ostensiblement al braç dret i abandonant al cap de pocs minuts.

La pujada a Vallter ha començat a 11,2 quilòmetres per al final amb un avantatge de 40 segons tan sols per a la fuga, de la qual l'últim a resistir ha estat Simon Carr. Les rampes que han afrontat els ciclistes tenien un desnivell mitjà del 7,6 % i un màxim del 18%.

Jumbo-Visma ha agafat les regnes a l'inici del port, però ràpidament l'ha rellevat el Bahrain Victorious pensant en el seu líder, Mikel Landa. El fort ritme ha provocat que cedissin ciclistes importants com l'equatorià Richard Carapaz (EF Education-Easy post), el colombià Egan Bernal (INEOS) i el català David de la Cruz (Astana).

El primer dels favorits a provar fortuna ha estat el colombià Esteban Chaves (EF Education-Easypost), a 6,5 quilòmetres per al final, i la seva aposta s'ha mostrat encertada. Ha obert un buit important que, a falta de 4 quilòmetres, era de 35 segons respecte el grup de Roglic i Evenepoel.

L'esperat atac de Mikel Landa ha arribat quan quedaven 2 quilòmetres i li ha seguit la roda el trio que acabaria lluitant per la victòria d'etapa: Ciccone, Roglic i Evenepoel. Poc després, qui ha canviat de ritme ha estat Evenepoel, que ha provocat que l'espanyol cedís uns metres decisius.

La lluita endimoniada entre els titans ha liquidat les opcions de triomf de Chaves a mig quilòmetre de la línia de meta i el primer que ha llançar l'esprint, Ciccone, s'ha endut la glòria a Vallter.

La Volta no donarà respir als favorits. Demà dimecres hi haurà la segona ració de muntanya, amb un final tradicional en els darrers temps: l'estació d'esquí de La Molina (Cerdanya), on s'arribarà després de completar 180,6 quilòmetres des d'Olost (Osona).

Serà l'etapa reina d'aquesta edició exigent de la Volta. A més del port de primera categoria de La Molina, es repetirà la pujada al coll de Coubet, al qual s'afegirà el coll de la Creueta de categoria especial. Una altra jornada d´emocions intenses.