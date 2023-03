L'Audiència Provincial de Madrid ha notificat a LaLiga la denegació de les mesures cautelars sol·licitades pel Reial Madrid CF, FC Barcelona i Athletic Club, que tenia com a objectiu paralitzar el projecte conjunt de LaLiga Impulso.

Amb aquesta, és la segona vegada que la justícia denega l'adopció de mesures cautelars ja que aquesta petició es va produir com a recurs d'apel·lació dels tres clubs contra l'acte del Jutjat de Primera Instància que l'havia denegat.

“Els mateixos Estatuts de LaLiga, contemplen la possibilitat que tercers aliens a aquesta participin societàriament en les activitats comercials de LaLiga, ostentant aquesta plena capacitat de autoorganització pel que fa al seu àmbit d'actuació jurídic privat”, agrega també l'acte.

Finalment cal destacar que l'Audiència Provincial procedeix a imposar les costes processals generades al Reial Madrid, FC Barcelona i Athletic Club.

"LaLiga celebra la fallada que ratifica una vegada més la legitimitat de l'acord dels clubs amb CVC, que compta amb el suport de 38 clubs signants, i ha permès a aquests clubs projectar inversions, sense comptar amb ajudes públiques, que d'una altra manera haguessin estat inabordables i que acceleraran en 20 anys el creixement dels clubs en termes d'inversió, infraestructura, internacionalització i professionalització, entre altres".

"Una vegada més LaLiga lamenta la postura egoista dels clubs demandants que insisteixen a frenar un projecte al qual s'han adherit 38 clubs, més els quatre ascendits aquesta temporada, que és un projecte de conjunt que beneficia a tots i que ha estat imitat per les lligues professionals d'Itàlia, França i Alemanya, els qui han vist en el projecte liderat per LaLiga una inspiració per a estimular el seu propi creixement".

"LaLiga confia que malgrat els intents reiterats d'una minoria interessada, la justícia continuï apostant per resoldre en favor del benefici comú inherent a un projecte com LaLiga Impulso que suposa la inversió de 2.000 milions d'euros en el futbol professional, amb el consegüent creixement per a l'ecosistema esportiu i regional de les àrees d'influència dels clubs".