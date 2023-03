L'Igualada Rigat afronta un cap de setmana molt exigent des del punt de vista esportiu i també físic. Els arlequinats visiten aquest dissabte , a les cinc de la tarda, el Braga portuguès amb la necessitat de defensar dos gols del 4-2 del partit d'anada a les Comes per obtenir el bitllet directe per a la final four de la World Skate Europe Cup. I gairebé sense temps per reaccionar, tant si és a un èxit com a una derrota, trasllat cap al nord, a la Corunya, on 23 hores després, ja que el partit es juga a les cinc però hi ha canvi d'hora, disputarà el duel de l'OK Lliga contra el Deportivo Liceo, el segon classificat.

Abans de viatjar cap a Braga, el tècnic igualadí, Cesc Fernández, s'ha referit al partit a Portugal reconeixent que "la pista és complicada. Els arbitratges europeus són diferents als de la lliga i caldrà anar amb cura i cap. No ens hem de refiar del resultat de l'anada, hem de jugar amb intel·ligència". Respecte de la visita a la Corunya, "al Liceo ja el coneixem. A Riazor no tenen la mateixa superfície que nosaltres a Les Comes, però aquí vam competir contra ells i no vam perdre fins al final. Serà un cap de setmana divertit i, sobretot dissabte, ens hi juguem moltes coses".