En un poliesportiu municipal de Sant Fruitós de Bages que va registrar una excel·lent entrada, el primer equip del Petropintó Asfe va derrotar el BF Castelldefels per 45-43 en un partit molt igualat que va implicar l'ascens de les bagenques a la Copa Catalunya femenina. Les locals van saber decantar al seu favor un pols molt equilibrat (25-25 al descans) que no es va decidir fins a darrera hora. Amb avantatge mínim a favor de les visitants (42-43), els tirs lliures van acabar essent decisius. Primer va ser Hinojosa qui en va transformar dos i va capgirar el resultat (44-43), i després Rodríguez en va fer un altre per arrodonir la victòria local per només dos punts, 45-43.

La propera temporada, les fruitosenques jugaran a la Copa Catalunya, una fita per a la qual també hi està lluitant el Nou Bàsquet Olesa, a hores d'ara segon classificat. La Copa Catalunya, on actualment hi ha el CBF Manresa, és la quarta categoria en la jerarquia estatal i la primera d'àmbit català.

El Petropintó ha assolit l'ascens quan encara queden cinc jornades pel final de la lliga. El conjunt dirigit per Màrius Bonjorn visitarà Viladecans després de Setmana Santa, rebrà el Barça B i l'Hospitalet, descansarà el 14 de maig i tancarà el campionat fent d'amfitrió del Morell.

Posteriorment, l'Asfe jugarà la Final Four juntament amb els primers dels dos altres grups i el millor segon.