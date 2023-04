L'inici del Mundial d'EnduroGP no ha estat massa propici als interessos dels pilots bagencs, Josep Garcia i Mireia Badia, que han signat dues jornades desiguals en el Gran Premi d'Itàlia disputat als afores de San Remo, concretament a la zona muntanya d'Arma di Taggia. El surienc ha fet una quarta plaça el segon dia com a millor resultat, mentre que la manresana ha estat segona també en la jornada dominical dins de la categoria femenina.

"Ha estat un dia complicat per mi, en la primera volta he patit algunes caigudes l'Enduro Test que m'han costat uns segons i trobar el feeling", va dir Garcia després de la jornada de dissabte. Tot i que afronta el campionat amb l'ambició de lluitar pel títol, la posada en escena amb la nova KTM 250 EXC-F no va ser la millor. El pilot de Súria va quedar fora de la lluita per les primeres posicions, que va encapçalar els dos dies el britànic Brad Freeman.

En una cita inaugural del Mundial molt exigent per la durada de les dues jornades, Garcia va superar el començament desfortunat i aquest diumenge ha pujat dues places. Freeman i Garcia han pugnat tot el dia amb Andrea Verona, vigent defensor del títol, i Steve Holcombe, per les places de podi, del que finalment n'ha quedat fora el bagenc. "La segona jornada ha anat molt millor que l'anterior", ha comentat Garcia, ja que "almenys he recuperat el feeling sobre la moto". El pilot català ha afegit que "he estat lluitant pel segon lloc de la general tot el dia, però al final he acabat quart, estic content però sé que hem de millorar".

Després de quedar per darrera de les seves rivals en la jornada inicial, Mireia Badia va plantar cara Jane Daniels en la segona, juntament amb Jessica Gardiner i Francesca Nocera. La campiona només va vèncer una de les especials, tot i que es va adjudicar la classificació general també el segon dia. La manresana, vigent subcampiona, es va endur el triomf parcial en la segona i la vuitena especials del dia.

La segona cita del campionat tindrà lloc del 5 al 7 de maig a Lalín (Pontevedra), amb la disputa del Gran Premi d'Espanya.