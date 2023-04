Una victòria oportuna i necessària. Després de vuit jornades sense vèncer (un empat i set derrotes), el CF Solsona va signar el primer triomf de la segona volta al grup 2n de la Primera Divisió Femenina i vivifica les seves opcions d'assolir la permanència a la categoria. Les escapulades van golejar l'AE Cornellà del Terri (5 a 2) i recuperen la setzena posició a la taula classificatòria, un lloc que van cedir la jornada anterior en perdre al feu del Club Gimnàstic de Manresa (2 a 1). A més, la victòria permet a l'equip de la capital del Solsonès mantenir la diferència de només tres punts (22 per 25) amb el quinzè classificat, la Fundació Terrassa FC B, és a dir, amb el primer conjunt que eludiria el descens a la Segona Divisió, tot i que les egarenques van guanyar la Fundació UE Vic (2 a 1).

El CF Solsona va protagonitzar una notable primera volta de la competició, però el seu rendiment ha davallat en els últims dos mesos com a conseqüència, entre d'altres factors, de les baixes per lesió de les porteres Claustre Yin Solé i Anna Vidal, així com de la central Maria Torra. A més, la carrilera de banda esquerra Clàudia Pérez ha hagut de deixar temporalment la formació per raons d'estudis.

El triumvirat tècnic escapulat integrat per Alexandre Estany, Jordi Balletbó i Sergi Montraveta va transmetre a les seves jugadores la conveniència de recuperar el joc combinatiu que caracteritza les solsonines per sotmetre el cuer del grup. Tot i la lògica angoixa per la necessitat de vèncer, el CF Solsona va assumir la iniciativa ofensiva des de l'inici de la confrontació i va monopolitzar la possessió de la pilota durant els primers trenta minuts de joc. Malgrat el seu domini, les amfitriones només van generar accions de perill durant aquesta fase de l'enfrontament, però no van crear cap ocasió de gol. Una incursió com a extrem de Lara García va desllorigar la situació. La central va penetrar per la dreta fins a la línia de fons i va centrar enrere, al primer pal, envers la posició de Queralt Fíguls. La davantera va avançar el CF Solsona a l'electrònic amb una inapel·lable rematada de primera (min 33). L'avantatge va esperonar les escapulades i Berta Sunyer va poder incrementar-lo amb un enverinat xut que va sortir arran de pal (min 44). No va ser així i, en contraposició, un servei en profunditat de Maria Corominas va habilitar la golejadora gironina Maria Casals per superar la línia de tres centrals solsonina i batre la prometedora portera cadet Irina Campus Díaz amb una rematada creuada al primer pal (min 45). Així doncs, el marcador reflectia un inesperat empat a un gol quan ambdues formacions es van retirar als vestidors.

A la represa, el CF Solsona va optar per atacar més sovint per l'interior amb l'objectiu de generar escletxes a la defensa de l'AE Cornellà del Terri. En aquest context, un servei en profunditat va permetre Júlia Haro encarar en solitari la portera visitant (min 50) i superar-la amb una mortífera rematada creuada (2 a 1). Malauradament, deu minuts després, una indecisió de les centrals solsonines va propiciar el segon gol del conjunt del Pla de l'Estany. Maria Casals va recuperar la pilota i va batre Irina Campus Díaz amb un imparable xut ras (2 a 2). La igualada va ser efímera i no es va perllongar més enllà d'un minut. No endebades, una magnífica assistència va habilitar Júlia Haro per superar Marina Gispert i donar, altra vegada, avantatge a les amfitiones (3 a 2). Queralt Fíguls (min 73) va sentenciar el guanyador de l'enfrontament amb una canonada des de la frontal de l'àrea de penal visitant que va entrar per la mateixa creueta superior esquerra de la porteria de l'AE Cornellà del Terri (4 a 2). Per últim, Anna Bertran va transmutar la victòria en golejada (min 83) en marcar el seu primer gol com a jugadora escapulada (5 a 2).

Meritori empat del Club Gimnàstic de Manresa a Sabadell i golejada del Club Esportiu Berga

La disputa de la 25a jornada de lliga també va ser fructífera per als altres dos equips de l'àmbit informatiu de Regió7 que militen al grup 2n de la Primera Divisió Femenina. El Club Gimnàstic de Manresa va signar unes meritòries taules sense gols al terreny de joc del setè classificat, el CE Sabadell. Tot i sumar un punt, les manresanes davallen fins a la dissetena posició a la classificació (21 punts).

Per la seva banda, després d'encaixar una previsible derrota al feu del segon classificat, el CF Torelló (4 a 1), el Club Esportiu Berga va reprendre la seva immillorable trajectòria i va sotmetre el FC Vic Riuprimer B per golejada (3 a 0). Un doblet d'Ona Rodríguez (minuts 26 i 32) va encarrilar el triomf de les blanc-i-vermelles. María Isabel Lozano (min 82) va certificar la desena victòria de les berguedanes a la lliga. El CE Berga s'enfila fins al vuitè lloc a la taula classificatòria.

Transcendent victòria del CE Òdena i dolorosa derrota del CF Martorell al grup 1r

El Club Esportiu Òdena va posar el punt final a una ratxa de deu jornades sense conèixer la victòria (dos empats i vuit derrotes) en imposar-se al terreny de joc del CF Mirasol-Baco (0 a 1). Un solitari gol de Denise Cachá Labairu (min 82) va permetre a la formació entrenada per Alberto González signar el cinquè triomf a la lliga. Una victòria cabdal per allunyar-se dels tres darrers llocs, aquells que aboquen al descens de categoria. Les anoienques pugen fins a la tretzena posició a la classificació, això sí, amb els mateixos punts (20) que el catorzè i el quinzè, el CF Mirasol-Baco i el CF Verdú-Vall del Corb. En contraposició, el CF Martorell va encaixar la segona derrota seguida al feu del CD El Morell (3 a 1). Un doblet de Xènia Flores (minuts 23 i 44) i una anotació de Sara Armengol (min 61) van sentenciar el triomf de les tarragonines. Marta Valeriano (min 80) va dignificar el marcador per al conjunt del Baix Llobregat. Les blanc-i-vermelles continuen a la dissetena i penúltima posició (16 punts).

El CF Castellterçol goleja l'AE Roses i escala fins a la segona posició al grup 6è de la Segona Divisió

Pel que fa a la Segona Divisió Femenina, el CF Castellterçol no va deixar escapar l'oportunitat d'enfilar-se fins al segon lloc del grup 6è i va golejar l'AE Roses (8 a 1) al Municipal Cebrià Calvet. Tot i que la gironina Inés Ekomo (min 13) va replicar el gol inicial de la central castellterçolenca Carla Masiques (min 6), Júlia Comellas (min 41) i Jana Nuevo (min 43) van determinar la setzena victòria a la lliga de les amfitriones abans dels descans (3 a 1). A la represa, Jana Nuevo (min 62) i Carla Masiques (min 81) van signar un doblet, alhora que Mònica Bacter (min 68), Anna Maria Rojas (min 70) i Judit Vila (min 76) van arrodonir l'onzena golejada de l'exercici del conjunt del Moianès. Atès que el fins ara segon classificat, la UE l'Estartit, havia de descansar en aquesta 22a jornada de la competició, el CF Castellterçol li arrabassa la segona posició en assolir la xifra de 48 punts. La formació del Baix Empordà disposa de 46 punts.

El FC Pirineus Starc Hotel sotmet la UE Calaf i encara opta al títol de lliga al grup 2n

L'exhibició de joc ofensiu que van protagonitzar el FC Pirineus Starc Hotel i la UE Calaf al Municipal Emili Vicente va finalitzar amb la catorzena victòria a la lliga del conjunt urgellenc (7 a 3). Un gol en pròpia porteria de la calafina Elsa Carnicé (min 3) i una anotació d'Estela Victoria Corral (min 12) van donar un avantatge inicial a les amfitriones (2 a 0) que Gemma Prat va minimitzar (min 23). Dos minuts després, Queralt Llompart va situar el 3 a 1 a l'electrònic. A la represa, la imparable carrilera esquerrana del FC Pirineus Starc Hotel i Beatriz de Oleza (minuts 60 i 67) van sentenciar el triomf de l'equip entrenat per Jordi Pujol (5 a 1). En el tram final de l'enfrontament, les locals Estela Victoria Corral (min 75) i Nourel Houda (min 85) i les visitants Gemma Prat (min 70) i Clàudia Roig (min 83) van establir el marcador definitiu. Queralt Llompart ha marcat 28 gols en 19 partits jugats (1,5 gols de mitjana per partit).

Les victòries segellades pel primer i el segon classificats, la UD Can Trias i el Jàbac i Terrassa, propicien que no hi hagi canvis a la part alta de la taula classificatòria. La UD Can Trias va ratificar el seu lideratge en superar la tenaç oposició del FC Pirinaica a la represa (4 a 0). Les vermelles van mantenir el marcador inicial fins al minut 58. Aleshores, la vallesana Ana Defauce va avançar la UD Can Trias a l'electrònic. Aquesta mateixa jugadora va sentenciar el guanyador de la confrontació (min 71). Els gols Paula Bedmar (min 76) i Marina Altoé (min 89) van arrodonir la golejada local. Per la seva banda, el Jàbac i Terrassa es va imposar al terreny de joc del CE Moià (0 a 3) gràcies a les anotacions de Sònia Coca (min 12), Daniela Sunyé (min 70) i Laura (min 86).

Dijous, el cuer CD Badia no es va presentar al Municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell per jugar el partit endarrerit corresponent a la 20a jormada. Per tant, a l'espera de la decisió del Comitè de Competició sobre aquest matx, la UD Can Trias encapçala el grup amb 49 punts, seguida pel Jàbac i Terrassa (47) i pel FC Pirineus Starc Hotel (44).

Martina Vilà dona el triomf al FC Montmajor a Capellades (1 a 2)

Per últim, detallar que el FC Montmajor va segellar al camp del CF Capellades el desè triomf de l'exercici a la lliga (1 a 2). Les groc-i-negres es van avançar quan encara no s'havia consumit el segon minut de joc gràcies a un gol de Denise Liébana. El conjunt berguedà va signar la remutada a la represa. Queralt Montanyà va reequilibrar el marcador (min 55) i el dinovè gol a la competició de Martinà Vila (min 86) va atorgar la victòria al conjunt entrenat per Marc Canturri i Anna Mosoll. El partit que havien de disputar l'ENFAF Andorra B i el CE Navàs es va ajornar fins el dissabte, 29 d'abril (16 hores). Per tant, a hores d'ara, el FC Montmajor ocupa la sisena posició a la classificació (35 punts), seguit pel CE Navàs i la UE Calaf, ambdues formacions amb 30 punts.