El guanyador de l'edició de l'any passat, el neerlandès Hans Becking, i la suïssa Janina Wüst són els líders de la VolCat, la prova de ciclisme de muntanya que es corre durant quatre dies amb l'epicentre a Igualada, després d'arribar-se a l'equador de la competició, que finalitza diumenge. El corredor dels Països Baixos ha arribat al primer lloc després d'un furibund atac al líder, tot i que no ha pogut vèncer en l'etapa. En canvi, el lideratge de l'helvètica és rocós amb dos triomfs parcials.

La tàctica de Becking era la d'atacar el líder després de l'arrencada de dijous, l'italià Gioele de Cosmo. Aquest ha aguantat la seva roda en la primera part del trajecte, però ha perdut totes les possibilitats per culpa d'una caiguda en la segona. El vigent campió s'ha quedat amb un altre italià, Riccardo Chiarini, i amb el xipriota Andreas Miltiadis. El transalpí no ha pogut aguantar el ritme i els altres dos s'han presentat a la meta, amb triomf parcial de l'illenc i lideratge per a Becking, per davant del tercer dels italians protagonistes del dia, Nicolás Samparisi, que ocupa el mateix lloc a la general. En aquesta, el santfruitosenc Guillem Muñoz és 28è i el manresà Roger Argelaguer, 53è.

En dones, Janina Wüst ha sortit triomfadora d'una bona pugna de resistència amb la txeca Karla Stepanova, que de moment és l'única que amenaça el seu triomf. A mitja cursa, Wüst s'ha desmarcat de la seva rival i li ha tret gairebé cinc minuts. Ara n'hi porta set i mig a la general, on és tercera la sueca Andersson. Pel que fa a les competidores del Cannondale manresà, bon vuitè lloc de la colombiana Calderón. L'estoniana Steinburg és 13a i l'argentina Fina Casadey, quinzena.

El premi per als corredors de casa nostra pot arribar en la categoria de màsters de més de 40 anys. El navarclí Melcior Faja ha estat tercer en la segona etapa i es troba a dos minuts i mig del tercer graó del podi. Aquest dissabte, etapa reina de la Volcat, de 60 km i 1.350 metres de desnivell positiu en direcció a Sant Martí de Tous.