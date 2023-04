El Baxi Manresa ha consolidat en les darreres setmanes una personalitat a la pista que li ha donat victòries i, en les derrotes, davant d’equips amb molt millor balanç, la satisfacció del bon joc. Aquest diumenge, a Vitòria, contra un dels líders del campionat, el conjunt que dirigeix Pedro Martínez té una nova oportunitat per exhibir la millora que l’ha dut a marcar distàncies amb la zona de descens.

Ningú s’enganya al Nou Congost: jugar al camp del Baskonia, que té a hores d’ara el mateix número de triomfs que el Barça i el Madrid, és un repte majúscul. Malgrat el progrés experimentat darrerament, el Baxi no deixa d’estar involucrat en la lluita per la permanència, mentre que l’objectiu del seu rival d’aquesta jornada és el títol. Però, una setmana més, el tècnic de l’equip manresà té tota la plantilla disponible, amb l’únic dubte del base californià Frankie Ferrari, que s’ha ressentit d’una lesió al peu esquerre.

«Arribem bé després del partit de Tenerife, intentant recuperar i estar el més frescos possible», ha comentat el capità Guillem Jou en la prèvia del partit tot referint-se al matx que van jugar -i perdre- dimecres a les Canàries contra el Lenovo en l’inici de la sèrie de quarts de final de la Champions. Sobre el Baskonia, ha dit que «juguen un joc molt vistós i alegre, porten diversos partits passant dels 100 punts; les opcions passen per fer el nostre joc dinàmic, no parar el ritme en tot el partit i ser intensos els quaranta minuts».

ESTADÍSTICA COMPARADA Concepte..................................BASKONIA....BAXI MANRESA Punts per partit...........................91.0..................82.2 Rebots per partit.........................36.0..................33.8 Assistències per partit...............19.9..................17.9 Valoració....................................106.0..................82.6

La ratxa que està protagonitzant el conjunt que entrena Joan Peñarroya és espectacular: vuit victòries seguides i 16 partits guanyats dels últims 17. Un bon estat de forma que també es fa sentir a l’Eurolliga, on els vitorians lluiten per entrar als play-off. Tot i que tenen la baixa sensible de l’ala lituà Tadas Sedekerskis des de meitat del mes passat, per una lesió a l’adductor de la cama esquerra, els bascos disposen de jugadors de gran nivell que figuren en el top-5 d’alguns apartats estadístics de la Lliga Endesa com Markus Howard (15.1 punts per partit), Darius Thompson (6.1 assistències per partit), Rokas Giedraitis (71.4 % en tirs de 2), Matt Costello (70.9 % en tirs de 2).

Pedro Martínez té tots els jugadors a punt amb l’excepció esmentada de Ferrari, que a darrera hora es decidirà si entra a la convocatòria. Un dels puntals de l’equip és l’escorta de Kansas Jerrick Harding, que lidera la classificació d’anotadors amb 15.9 punts per partit. «Estem bé», ha apuntat el jugador del Baxi, afegint sobre el darrer compromís a Tenerife que «tot i perdre, no hi va haver gaire diferència, hem de continuar millorant i concentrar-nos en el següent partit». Harding també ha comentat que «el Baskonia està en un gran moment, és un dels millors equips de la lliga, no ens podem basar en el darrer partit que els vam guanyar; hem de jugar amb la nostra identitat: jugar ràpid».

Harding recordava en aquesta manifestació la sorprenent victòria del Baxi en el partit de la primera volta al Nou Congost. El 20 de novembre, en plena plaga de lesions però amb Ferrari (23 punts) de retorn al club, els manresans van guanyar per 93-80, fent encaixar al Baskonia una de les quatre úniques derrotes que ha patit fins el moment.