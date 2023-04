Jaime Busto (Gas Gas) s'ha imposat aquesta tarda al campió Toni Bou (Montesa) en l'apertura del Mundial de trial a l'aire lliure, a Arteixo (La Corunya), on Berta Abellán (Scorpa) ha dominat en la categoria femenina. Demà diumenge tindrà lloc la segona jornada de la cita inaugural del certamen que Bou ha guanyat en les últimes 16 edicions.

Arteixo s'ha estrenat com a seu del campionat i el circuit se li ha ennuegat en la primera volta al pilot de Piera i de l'equip Repsol Honda. Precisament va ser Busto qui va vèncer Bou en l'única de les quatre primeres proves del Mundial d'X-Trial (sota sostre) disputades durant els primers mesos de l'any.

Bou s'ha vist penalitzat per les últimes seccions de la primera volta, en les que ha acumulat 9 punts de penalització. El de Montesa, que ha guanyat tots els títols del 2007, ha embrutat la seva actuació amb un punt en la novena secció de la primera volta, a la que hi havia arribat amb un expedient immaculat, igual que Busto, i ho ha complicat a la desena, la que més dificultats ha presentat vistos els resultats.

En aquesta zona, Bou ha penalitzat amb un fiasco, igual que Marcelli, Raga i Gelabert, mentre que el guanyador només ha cedit un punt. L'anoienc ha tornat a sumar tres punts més en l'onzena secció.

En la segona volta al circuit, Bou ha estat millor que Busto, però només per un punt (5 a 4) i, per tant, no li ha pogut recuperar el desavantatge.

En aquesta segona part, el millor ha estat Adam Raga, fet que li ha servit per acabar quart, a 14 punts del vencedor i a només dos del podi, que ha tancat Gabriel Marcelli.

Busto és el primer líder del Mundial amb 20 punts, 3 més que Bou.

"Hem començat amb un segon lloc que, de cara al campionat, està bastant bé", ha comentat Bou després de la prova. "Hem comès algunes errades que ha estat impossible de recuperar, però hem aguantat bé. Quan no es guanya, aconseguir el segon lloc és important, així que estic content". El corredor de Piera també ha explicat que "he tingut algunes molèsties en el braç durant la segona volta de la cursa. El diumenge, l'objectiu serà el mateix, lluitar per la victòria".