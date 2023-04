Sisena victòria en set jornades del CF Igualada a la Fase per a l’Ascens de la Preferent Femenina. Les blaves es van imposar al terreny de joc de la SE AEM Lleida B (0 a 1) i refermen el seu lideratge en arribar a l’equador d’aquesta segona fase de la lliga. El conjunt dirigit per Víctor Torrijos va fonamentar el triomf en el gol materialitzat per Laura Marcet en el tram final del primer període (min 36) i en el penal aturat per Queralt Iglesias a l’inici de la represa (min 50).

Els altres resultats d’aquesta 7a jornada van ser els següents: PBB la Roca, 1 FC Sant Cugat, 2; Fundació Terrassa FC, 0 UE Porqueres, 1 i FC Cerdanyola, 1 Girona FC, 1. Les igualadines encapçalen la classificació amb una mitjana de 2,4 punts sumats per partit jugat, seguides pel FC Sant Cugat (2,2), SE AEM Lleida B (2,0) i UE Porqueres (2,0). LA FITXA TÈCNICA. SE AEM LLEIDA B. Xènia Siuraneta, Laia Ojeda, Anna Sallán Trepat, Helena Sánchez, Vesela Borukova, Júlia Ciurana, Ainara Carné, Marta García, Aran Amorós, Paula Barreira i Meritxell Martorell. També van jugar Itziar Minguell, Mireia Salvany, Núria Hidalgo, María Gómez, Alexandra Taberner, Clàudia Saura, Marina Fernández i Elian Graus (p). CF IGUALADA. Queralt Iglesias; Laura Ribas, María Florentín, Es-ther Soler, Júlia Tomàs; Mar Serracanta, Marta Bosch, Gina Serra; Laia García Peke, Laura Marcet i Marina Salanova. També van jugar Elena Alert, Pauli Bohigas, Jana Marimon, Ona Montserrat, Mar López i Laura Puig Ros (p). ÀRBITRE. Artur Calbetó Marzo (Delegació de Lleida). Va amonestar la local Meritxell Martorell (min 89) i la visitant Marta Bosch (min 51). GOL. 0-1 Laura Marcet min 36.