Un partit fonamental per segellar la classificació per a les fases d’ascens a Segona Divisió Nacional. El Covisa Manresa FS juga demà, dissabte, a partir de les 16 hores, a la pista de l’ETB Calvià Palma Futsal, un transcendent i difícil enfrontament corresponent a la 28a i antepenúltima jornada del grup 3r de la Segona Divisió B.

El meritori triomf aconseguit dissabte passat contra el FS Picassent (6 a 5) va permetre el conjunt entrenat per Borja Burgos arrabassar el segon lloc al FC Cerdanyola, tot i que ambdues formacions tenen 49 punts. La UD Eivissa Gasifred encapçala la taula classificatòria amb 52 punts, sense comptar els tres que sumarà aquesta setmana corresponents al partit que hauria d'haver jugat contra el CFS Irefrank Elx si el conjunt alacantí no s'hagués retirat de la competició. La quarta i la cinquena posició corresponen a l’AE l’Hospitalet Bellsport i al CN Sabadell. Tots dos equips tenen 45 punts.

Inesperadament, l’ETB Calvià Palma Futsal s’ha vist involucrat en la lluita per eludir el descens de categoria. No endebades, els mallorquins, dotzens, tenen els mateixos punts (36) que la primera formació que, a hores d’ara, baixaria a Tercera Divisió Nacional, l’Escola Pia Sabadell. L’ETB Calvià s’ha mostrat molt irregular a la seva pista (4 victòries, 5 empats i 4 derrotes). Per exemple, els mallorquins s'han imposat al FC Cerdanyola però han cedit contra l'AE Penya Esplugues. Per tant, és difícil preveure a quina versió de l'equip calvianer s'haurà d'enfrontar el conjunt blanc-i-vermell. El golejador del Covisa Manresa FS Manu del Moral ja té l’alta mèdica i, en conseqüència, podria reaparèixer en el partit de demà. Així doncs, el tècnic dels manresans, Borja Burgos, afronta el tram final de la lliga regular tenint tots els jugadors de la plantilla a la seva disposició.

Els partits que han de jugar els altres equips que lluiten per accedir al play-off d'ascens són els següents: CN Sabadell-Canet FS; Industrias Santa Coloma B-AE l'Hospitalet Bellsport i FC Cerdanyola-Escola Pia Sabadell.

Pel que fa a la Segona Divisió Nacional, el Sala 5 Martorell rebrà demà, a partir de les 18.30 hores, el quart classificat, O Parrulo Ferrol. Els jugadors de Víctor González ja van sorprendre el conjunt gallec a la seva pista en el partit corresponent a la primera volta (7 a 8). Per als martorellencs, signar la vuitena victòria de l'exercici equivaldria a segellar l'anhelada permanència. Quan falten quatre jornades per al final de la competició, el Sala 5 Martorell té vuit punts d'avantatge (25) sobre el CDE El Valle (17), el primer equip immers a la zona de descens. Els madrilenys es desplacen a la difícil pista de la Unión África Ceutí, setena a la taula classificatòria.