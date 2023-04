L'Artés va vèncer a casa contra l'Estación de Sallent (1-0) i suma una important victòria que el col·loca, tot i mantenir-se penúltim a la taula, a només cinc punts de la salvació, tall que ara marca precisament l'Estación, conjuntament amb el Sant Pau. Els altres equips que, ara per ara, baixarien, són l'Alt Berguedà i el Sallent, a més del Castellnou, cuer i ja matemàticament descendit.

En un partit igualadíssim entre dos equips que es jugaven molt, els artesencs van buscar amb més insistència la porteria rival i van gaudir de les millors ocasions al primer temps. Tot i que els de Sallent també van tenir ocasions, no va ser fins al minut 44, a punt d'arribar al descans, quan el jove davanter Joan Candàliga va fer l'únic gol del partit.

A la segona meitat, van ser els visitants qui, esperonats per la necessitat de marcar un gol, van començar a buscar la recerca de l'empat i van tenir el control de la pilota. Els locals lluitaven ferotgement per defensar la porteria i, de fet, l'àrbitre va haver d'intervenir en múltiples ocasions per a amonestar a jugadors, principalment de l'Artés. Finalment, però, l'Estación no va marcar i els locals es van quedar amb els tres punts.