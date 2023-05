El FC Pirinaica no va poder aprofitar la primera oportunitat per segellar, matemàticament, la permanència a la Primera Catalana i va perdre al Municipal de Mion-Puigberenguer contra la Unificació Llefià (0 a 1). El conjunt badaloní, una formació que lluita per arrabassar la quarta o la cinquena posició a l’EE Guineueta i al CE Sabadell B per pujar a la Superlliga Catalana, va mostrar la seva millor versió a Manresa. Així doncs, consumits els primers vuit minuts, va assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva. Els visitants van generar sis accions de perill durant el primer quart d’hora. El FC Pirinaica va maldar per revertir la situació i els vermells van retornar l’equilibri a la zona de creació. Jordi Prat no va poder controlar, al segon pal, un magnífic servei de falta executat per Ignasi Carmona que l’habilitava per encarar en solitari el porter visitant (min 29). La rèplica de la Unificació Llefià la va protagonitzar Marc Jiménez (min 32). El destre interior va aprofitar un servei en profunditat de Demba Traoré per plantar-se davant de Jordi Ledesma. La primera rematada de Marc Jiménez es va estavellar al pit del porter local i la segona es va perdre arran de la base del pal dret de la porteria manresana. Els jugadors d’Eladi Gallego i Oriol Hontangas van iniciar el segon període amb més determinació ofensiva i van sotmetre la Unificació Llefià fins al minut 53. Tot seguit, una jugada a pilota aturada va determinar el guanyador de l’enfrontament. El mig centre Borja Montejo va servir una falta lateral (min 55). Javi Guerrero no va poder rematar de forma efectiva, però la seva acció va habilitar Sergio Peña per afusellar Jordi Ledesma des de l’interior de l’àrea de gol (0 a 1). El FC Pirinaica va intensificar la seva ofensiva i va generar cinc accions de perill abans que Felipe Guerrero Pipe estavellés un servei de falta directa a la creueta superior dreta de la porteria defensada per Èric Fernández (min 85).