Tan a prop i, alhora, tan lluny. Partits com el d’aquest dimecres a Màlaga justifiquen les prevencions de Pedro Martínez, conscient que la salvació del Baxi és viable però també un viatge ple de trampes. I reptes com el que plantejarà el conjunt d’Ibon Navarro fan mesurades i oportunes les declaracions del capità Guillem Jou, que en la prèvia del difícil duel amb l’Unicaja ha assegurat que no cal anar més enllà ni fer càlculs: «estem centrats en aquest partit; no està essent una temporada fàcil, però dins la mala situació depenem de nosaltres mateixos».

Sense contratemps i amb tota la plantilla disponible, el Baxi intentarà esmenar les errades que el van dur a caure a Saragossa i Bilbao i sumar un triomf que l’apropi de manera ja gairebé definitiva a la permanència. Però el rival és un contratemps majúscul: l’Unicaja de dos ex-jugadors del Manresa com Kravish i Sima porta set victòries seguides a l’ACB i lluita per prendre-li la quarta plaça al Lenovo Tenerife. Un equip en estat de gràcia per a uns bagencs que han sumat 6 victòries en els 10 últims partits.

El matx de Màlaga pertany a la jornada 32 i encara no s’ha ni disputat la 31a, que pel Baxi tindrà lloc diumenge (20 h) al Nou Congost contra el València el dia que l’afició podrà homenatjar els campions de lliga del 1998. L’avançament d’aquest partit i el Lenovo-UCAM (21.30 h) és degut a la presència d’andalusos i tinerfenys en la Final Four de la Champions League. Després d’aquesta cita i l’esmentada del diumenge, al Baxi ja només li quedaran dos embats més a la pista del Breogán i, en la darrera jornada, amb el Gran Canària de visitant.

«Cal carregar piles i pensar en el partit de Màlaga, que és molt important», ha comentat Jou referint-se a les derrotes de les dues últimes jornades. «L’Unicaja està fent un any magnífic i porten una dinàmica excel·lent, juguen amb molt dinamisme, molt durs i molt intensos», ha afegit, concloent que «caldrà que tinguem la mateixa energia per competir».

Campió de la Copa del Rei celebrada al febrer a Badalona, l’Unicaja és una de les revelacions de la temporada, millorat respecte l’equip a qui el Baxi va batre en els quarts de final de la Champions del curs passat. El pivot de Serra Lleona Babatunde Olumuyiwa ha admès que «estem treballant bé als entrenaments» després de l’ensopegada de Bilbao, i considera que «el Màlaga juga ràpid, tenen molt bons bases, però ens hem de centrar en ser fidels als nostres principis i fixar-nos en com ho fem nosaltres».

UNICAJA-BAXI MANRESA Dimecres, 3 de maig, a les 19.30 h. Partit retransmès per Movistar+ Deportes 2 Unicaja: Perry, Djedovic, Barreiro, Thomas i Kravish -cinc inicial-, Díaz, Carter, Saint-Supery, Kalinoski, Brizuela, Ejim, Osetkowski i Sima. Entrenador: Ibon Navarro. Baxi Manresa: Pérez, Harding, Jou, Geben i Robinson -cinc inicia-, García, Ferrari, Badiou, Waczynski, Sagnia, Steinbergs, Vaulet i Olumuyiwa. Entrenador: Pedro Martínez. Àrbitres: Carlos Peruga, Joaquín García i Iyán González. El partit es jugarà al Palacio de Deportes Martín Carpena de Màlaga.

El jugador ha reconegut que «no ha estat la millor temporada, però hem tingut moltes dificultats, amb lesionats i un mal inici, no obstant això, amb la química que tenim ara a l’equip i el grup de jugadors tot ha millorat molt». Alberto Díaz i Darío Brizuela, dos dels líders de l’Unicaja, han estat lesionats però podrien tornar a la pista si Navarro així ho decideix. El pivot hispanobrasiler Augusto Lima, que al gener va tenir una greu ruptura del lligament creuat anterior i del menisc intern del genoll esquerre, continua la recuperació, que pot durar un any. En dinàmiques diferents a les del curs passat, Unicaja i Baxi lluitaran per una victòria de gran valor, cadascun amb el seu objectiu entre cella i cella.