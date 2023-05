El CE Sabre Hongarès Manresa va aconseguir set medalles, entre elles tres títols, en el Campionat de Catalunya de menors de 15 anys que es va disputar a Amposta.

Així, Alejandro Román va emportar-se l'or en la prova individual masculina de sabre i va compartir podi amb Jan Beramendi, que va fer bronze. En l'apartat femení, or per a Mariona Sanahuja i bronzes d'Èlia Prat i Aran Sivill. Per equips, l'equip femení, amb les mateixes tres tiradores, es va endur l'or i, en nois, Román, Beramendi i Arnau González van quedar tercers.