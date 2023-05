El CF Igualada va aconseguir la novena victòria a la Fase per a l’Ascens a la Primera Divisió Nacional. Les blaves van golejar el FC Sant Cugat (4 a 0) i refermen el lideratge de la competició. El conjunt del Vallès Occidental va vèncer les anoienques en el partit de la primera volta i va mantenir l’empat inicial al Municipal de Les Comes fins els últims minuts del primer període. Aleshores, Cèlia Iglesias va avançar les blaves a l’electrònic (min 39). A la represa, la central Elena Alert va ampliar la diferència (min 64) i ja en el tram final de l’enfrontament, Gina Serra i Jana Marimon van transmutar la victòria en golejada.

Els altres resultats d'aquesta 11a jornada de la Fase per a l'Ascens van ser els següents: Fundació Terrassa FC, 4 Girona FC, 1; SE AEM Lleida B, 2 FC Cerdanyola, 0 i UE Porqueres, 4 PBB la Roca, 1. El conjunt igualadí encapçala la classificació amb una mitjana de 2,4 punts sumats per partit jugat (65). La SE AEM Lleida B és el principal oponent de les blaves amb 59 punts (2,2 punts assolits per partit disputat). Rere seu trobem la UE Porqueres amb 60 punts, però amb només 2,1 punts sumats per partit jugat.