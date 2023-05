Després de les magnífiques prestacions que van oferir els jugadors dirigits per Francesc Fernández a la pista del RC Deportivo Liceo (5 a 4), el conjunt arlequinat afronta el segon partit de l’eliminatòria de quarts de final del play-off pel títol de la Parlem OK Lliga amb l’anhel de sotmetre la formació gallega i forçar un tercer i decisiu duel a Riazor. El pavelló de Les Comes acollirà un enfrontament que s’iniciarà a les 19.30 hores. Sens dubte, s’espera una massiva presència d’aficionats a les grades.

Dissabte passat, Oriol Llenas va avançar l’Igualada Rigat HC a l’electrònic (min 5), però els dos primers gols d’Àlex Rodríguez (minuts 12 i 19) van permetre els amfitrions remuntar abans del descans. A l’inici de la represa, les anotacions d’Àlex Rodríguez (min 25) i Dava Torres (min 30) semblaven sentenciar el matx. Aleshores, els joves jugadors arlequinats es van revelar i Mats Zilken Mayoral (min 43), Aleix Marimon (min 46) i Gerard Riba (min 47) van situar un inesperat empat a quatre a l’electrònic van forçar la pròrroga. Quan faltaven 44 segons per al final del temps addicional, Àlex Rodríguez va completar un pòquer i va donar el triomf al RC Deportivo Liceo.