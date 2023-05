Sotmetre l’oponent a una pressió asfixiant a tota la pista; dotar el joc d’un ritme vertiginós que esdevingués una tortura per als veterans jugadors del FC Cerdanyola i trobar fórmules per esdevenir més incisius en atac tot i que els vallesans optessin, altra vegada, per parapetar-se en defensa a la seva pròpia pista, en els quinze metres més propers a la seva porteria. Les tres premisses que el tècnic del Covisa Manresa FS, Borja Burgos, va assenyalar com les claus per aconseguir la remuntada es van acomplir i el degà del futbol sala manresà va infligir una golejada d’escàndol al FC Cerdanyola (6 a 0) que permet els blanc-i-vermells accedir a la segona eliminatòria del play-off d’ascens a la Segona Divisió Nacional. Dissabte passat, en el partit d’anada, els jugadors de Borja Burgos van encaixar una contundent derrota a Cerdanyola del Vallès (5 a 1).

El Covisa Manresa FS va mostrar la seva determinació des del servei inicial. La pressió impedia al FC Cerdanyola jugar amb comoditat i Terri va nodrir el somni dels aficionats que omplien a vessar les grades del pavelló del Pujolet en materialitzar el primer gol dels amfitrions (min 2). El FC Cerdanyola va maldar durant els següents minuts per imposar el ritme de joc lent i cadenciós que dominen els veterans David Busquets, Sergio Amores i Héctor Albadalejo, però la sapiència futbolística d’aquest tres jugadors no va poder aturar l’allau ofensiva dels manresans. A més, els locals van tenir la virtut de saber llegir en cada fase de l’enfrontament què havien de fer per no caure en els paranys tàctics de l’oponent. En aquest context, Carles Ambrós va habilitar amb una passada Terri per protagonitzar una incursió per la dreta. La centrada rasa del pivot va anar a parar als peus d’un defensa. La pilota va rebotar en els del porter i va anar a Gerard Noguera, que va marcar el 2 a 0 amb una rematada rasa inapel·lable (min 15). En els darrers minuts del primer període, ambdues formacions van generar ocasions de gol i el porter Sergio Arriero va començar la seva exhibició d’habilitats. Quan tot just s’havien consumit cinc minuts de la represa, el pal esquerre de la porteria del FC Cerdanyola va refusar l’enverinat xut ras de Carles Lavado i Santa el va aprofitar per situar el Covisa Manresa FS a només un gol de la classificació. El quart gol exemplifica la perseverança ofensiva dels amfitrions. El porter vallesà va aturar la rematada inicial de Carles Lavado; el travesser va neutralitzar la canonada d’Asis i Manu va palesar el seu oportunisme i olfacte golejador (min 30). Els blanc-i-vermells havien culminat la remuntada en només 30 minuts, però no van caure en el parany d’abaixar el ritme del joc. Santa va aprofitar una erràtica sortida de Pol per materialitzar el cinquè i sentenciar l’accés a la següent ronda (min 35) i Terri va culminar amb el sisè gol de la vesprada una paret amb Manu (min 36). La celebració es va desfermar a les grades del Pujolet. LA FITXA TÈCNICA. COVISA MANRESA FS. Sergio Arriero, Xavier Santaella Santa, Asis Boukhress, Carles Ambrós i Àlex Terraga Terri -cinc inicial-, Carles Lavado, Xavi Cols, Gerard Noguera, Iker Torné, Aarón Riera, Manu del Moral, Marc Riba, Marc Cella (p) i Oriol Blasco (p). FC CERDANYOLA. Pol, David Busquets, Jan, Josep i Sergio Amores -cinc inicial-, Javi Bernat, Héctor Albadalejo, Àlex, Dani i Ramon (p). ÀRBITRES. Daniel Ruso i Víctor Pasamontes. GOLS. 1-0 Àlex Terraga Terri min 2, 2-0 Gerard Noguera min 15, 3-0 Xavier Santaella Santa min 25, 4-0 Manu del Moral min 31, 5-0 Xavier Santaella Santa min 35 i 6-0 Àlex Terraga Terri min 36. PAVELLÓ. Ple de gom a gom al pavelló del Pujolet.