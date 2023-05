Primer va ser Gerard Piqué (novembre). Després, Sergio Busquets (maig). I ara, també al maig, és Jordi Alba. Tres dels quatre capitans hauran abandonat el Barça aquesta mateixa temporada. Només quedaria a la plantilla Sergi Roberto. En el cas d'Alba, que tenia un any més de contracte (fins al juny 2024), ha pres la decisió recentment de deixar el Camp Nou, segons ha informat aquest dimecres la Cadena SER. El lateral esquerre s'hauria convertit en el jugador més ben pagat de la plantilla la temporada vinent, amb un salari proper als 40 milions bruts, tenint en compte els retards que havia acumulat aquests anys de la pandèmia.

Alba se'n va després d'haver dominat la banda esquerra del FC Barcelona durant més d'una dècada, essent pilar indiscutible de l'equip del triplet i el trident amb Luis Enrique (2015). Va arribar el 2012, procedent del València, en un traspàs que es va fixar en 15 milions.

Camí d'Aràbia?

Per ara es desconeix el destí d'Alba, igual que el de Busquets. No així el de Piqué, que va decidir retirar-se del futbol. El defensa esquerrà, igual que el capità, podria enfocar els anys finals de la seva carrera cap a Aràbia Saudita, país que també somia amb la possibilitat de reunir Messi i 'Busi' en aquest campionat tan exòtic on ara mateix milita Cristiano Ronaldo.

Alba se'n va ara, en comprovar que el seu pes a l'equip ha baixat amb la irrupció de Balde, que s'ha assentat a la titularitat i li ha mostrar el camí de sortida del Camp Nou. Ho fa després de saber, a més, que Xavi no compta amb ell per al seu nou projecte esportiu perquè en aquesta posició -la de lateral esquerre - no només té Balde sinó també Marcos Alonso.

Es tanca un cicle al Barça amb l'adéu en un mateix curs de tres capitans, que han vist el final de la seva etapa, coincidint, precisament, amb l'arribada de Xavi, un dels seus amics, a la banqueta blaugrana. Es queda, això sí, Sergi Roberto, que ha renovat per una temporada més el contracte amb el club.

Alba es va reunir la setmana passada amb Joan Laporta, el president del Barça, i Alejandro Echevarría, un dels homes de màxima confiança del dirigent. Volia saber els plans per a la temporada que ve. Uns plans en els quals ell no té lloc per dues raons clau:

L'esportiva : Ha quedat desplaçat per Balde.

: Ha quedat desplaçat per Balde. I l'econòmica: El club no pot assumir una fitxa tan elevada que doblaria, en cas de complir l'any de contracte,el que percep Lewandowski.

Ara falta arribar a l'acord perquè el defensa es desvinculi oficialment del Barça.