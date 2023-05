La gimnasta gironellenca del Club Egiba Laia Font s'ha classificat aquest dijous per a dues finals de la prova de la Copa del Món de gimnàstica artística que s'està disputant aquests dies a la ciutat costanera búlgara de Varna. Font ha estat vuitena en les paral·leles asimètriques, l'última que es classificava per a la lluita per les medalles de dissabte, i sisena en el salt, el seu millor aparell. De tota manera, de part de la delegació estatal i del seu entrenador, Xavier Casimiro, hi ha el convenciment que alguns ajustaments en el segon salt la poden conduir al podi el mateix dia.

Així, en el salt ha fet una nota mitjana de 12,400 punts derivada del 13,000 del primer intent i de l'11,800 de segon. Segons ha explicat Casimiro a Regió7, "en aquest segon intent tenia el cos massa carpat i ella el sol fer estès", la qual cosa comporta més dificultat. "En faltar aquesta extensió, la posició que compta és la carpada i per això val menys". Per aquest motiu, la nota de dificultat l'ha llastada, tot i que "dissabte arriscarem molt més per buscar un lloc en el podi". Laia Font serà l'única representant de l'estat en la final de salt. Les seves rivals seran la croata Tijana Korent (13,099), l'hongaresa Greta Mayer (13,033), la turca Bengisu Yildiz (12,833), la uzbeka Guinaz Jumabekova (12,599), l'azerbaidjanesa Nazanin Teymurova (12,450), la neerlandesa Floor Slooff (12,399) i la suïssa Daria Angelina Hartmann (12,283). Opcions en l'altre aparell Pel que fa a les asimètriques, un aparell en què Laia Font no ha obtingut tan bons resultats però en què també està progressant diàriament, ha aconseguit acabar vuitena, amb una nota de 12,366 punts que li ha donat el vuitè lloc, l'últim que condueix a la final, també de dissabte. Casimiro explica que en les paral·leles "també tenim marge de millorar, sobretot pel que fa a l'execució". Així, Font tenia un exercici de dificultat 5,200 i ha tret una nota d'execució de 7,166. Arriba a la final per només 233 mil·lèsimes respecte de la novena, la magiar Lilla Makai, però és a poc més de tres dècimes de la cinquena posició, amb la qual cosa dissabte només pot fer que millorar o quedar-se igual. En la final hi haurà una altra representant de l'equip estatal, la balear Maia Llácer, que ha estat setena, amb 12,400 punts i un exercici de més dificultat. Les altres sis finalistes són l'hongaresa Zsofia Kovacs (14,300), la neerlandesa Naomi Visser (13,333), la francesa Djenna Laroui (13,133), l'eslovaca Barbora Mokosova (12,966), la turca Derin Tanriyasukur (12,666) i la canadenca Jessica Dowling (12,633). Les dues classificacions per a les finals de la prova de la Copa del Món de Varna arriben després que també aconseguís fer-ho en la de salt en la que es va disputar el mes de febrer passat a Cottbus (Alemanya), on va assolir una brillant quarta posició. Font, totalment integrada en l'equip estatal, ja va participar l'abril en el Campionat d'Europa que es va disputar a Antalya (Turquia) i el seu objectiu és ser al Mundial de la tardor a Anvers. Lorena Medina, en acció Aquest divendres, d'altra banda, és el torn de l'altra gironellenca de l'Egiba present a Varna. Es tracta de Lorena Medina, que torna a la competició internacional després de no poder disputar el passat Mundial de Liverpool per culpa d'una lesió a un colze. Medina, que ja va participar amb èxit a la prova de la Lliga Iberdrola que es va celebrar al seu poble, fa unes setmanes, on va ser segona, prendrà part en les classificatòries dels aparells de terra i de barra d'equilibris. En el primer ja va ser a una final d'una competició de la Copa del Món, el mes de setembre passat a París, on va finalitzar en vuitena posició.