El CE Manresa té dissabte una final per ser a la final. L'equip de Ferran Costa juga a l'estadi Mariano González de Navalcarnero (18.30 hores, app de Football Club) per poder disputar l'eliminatòria final d'ascens a Primera RFEF, un objectiu amb el qual ningú pensava quan va començar l'aventura de la Segona RFEF. Un cop arribats a aquest punt, però, els manresans no volen baixar del somni i intentaran que aquest duri un parell de setmanes més, el temps de la següent eliminatòria.

L'equip bagenc ha de defensar un 1-0 del partit d'anada al Nou Congost. El golàs de falta de Jaume Pascual és el que haurà de defensar l'equip, perquè un empat en el global afavoreix el conjunt madrileny. D'aquesta manera, qualsevol igualada o victòria en el partit classifica el Manresa. Si perd per dos gols o més, queda eliminat. I si cau per un gol de distància, independentment del resultat, s'hauria de disputar una pròrroga. Si el temps suplementari s'acaba amb la mateixa distància de gols entre tots dos equips, el Navalcarnero avançaria perquè va quedar més ben classificat en el seu grup de la lliga regular, en què va obtenir el tercer lloc i el Manresa va ser quart.

Els catalans han viatjat aquest divendres en autobús fins a la localitat madrilenya de poc més de 30.000 habitants, al sud-oest de la comunitat, tocant a la província de Toledo. Han fet servir el vehicle de l'empresa Sagalés que va presentar fa un parell de setmanes el Baxi Manresa, pintat amb els colors de l'equip de bàsquet. Seria bo que el mateix encert que aquest ha tingut en aquest final de temporada s'empeltés a un CE Manresa que també està oferint unes últimes setmanes de temporada d'enorme nivell.

De cara al partit de dissabte, a part de les absències habituals de tota la temporada d'Uri Pérez i Joan Castanyer, i les recents d'Erik Rafael i Toni Peris, tindrà la importantíssima del seu capità, Putxi. El calderí va ser expulsat per doble amonestació en el duel de la setmana passada i caldrà veure com el substitueix el tècnic. Ho podria fer mantenint la resta de la defensa, amb Reina, Moha i Àlex Sánchez i tornant Pelegrín a la titularitat. De fet, aquest va ser el jugador que va entrar en els últims cinc minuts a casa, després de la vermella a Putxi, i sembla l'opció més viable, i encara més havent de defensar un resultat. La importància del capità queda clara veient que ho jugava tot des del 12 de febrer passat, quan el CE Manresa va perdre el seu últim partit a domicili, al camp de l'Atlètic Saguntí (3-1). Des de llavors, lluny del Congost, quatre victòries i tres empats, tot resultats que el classificarien.

Relleu per a tothom

Però tot i aquesta baixa, Ferran Costa se sent segur dels seus jugadors. En declaracions al diari Sport, de Prensa Ibérica, va explicar que "hem demostrat que qualsevol jugador d'aquest equip confia en el que entra. Hem estat llastats per les baixes, però la identitat i l'esperit es troba per damunt de tot".

Respecte del partit, el tècnic de Castelldefels admetia que "el rival que tenim a davant és molt gran. Serà un partit de màxima dificultat, però el que vam fer en el partit d'anada em genera confiança per aconseguir la classificació allà". Al mateix temps, recorda d'on ve l'equip i que, "per a nosaltres, la permanència ja era com la Champions, perquè coneixem la nostra realitat i el sobreesforç que fan els jugadors, molts dels quals treballen vuit hores diàries" abans d'anar als entrenaments d'entre setmana.

Il·lusió local

Si a Manresa hi ha il·lusió, a Navalcarnero també s'han mostrat tota la setmana convençuts de la remuntada, tal com va aventurar el seu entrenador, Pablo Álvarez, després de perdre el primer partit. L'equip estrenarà una camiseta feta expressament per a aquesta promoció, que no va poder lluir en el partit d'anada ja que totes dues formacions comparteixen colors. A més, els aficionats es concentraran abans de partit, a les cinc de la tarda, a la cèntrica plaça de Segòvia per anar tots junts fins al camp.

L'equp madrileny arrossega encara la baixa del seu davanter Ian González, que ja no va poder jugar a Manresa, i s'hi afegeix la d'un puntal, el central David Uña, que es va lesionar al Congost. Tot i la seva gran temporada, el Navalcarnero ha tret la major part dels punts de fora de casa. Al seu camp només va ser sisè, amb dos empats i cinc derrotes en 17 partits, tots ells resultats que l'eliminarien.

Un centenar de manresans

D'altra banda, entre el públic que omplirà l'estadi Mariano González s'espera que hi hagi un centenar d'aficionats provinents de Manresa. Uns quants viatjaran amb l'autobús que ha organitzat el club i que ha de sortir a les set del matí del Congost en direcció a Madrid. La resta, s'espera que faci el llarg trajecte en vehicles particulars i que tornin amb una alegria quan el col·legiat, el gadità Abraham Hernández Maestre, indiqui el final del partit.