L'Igualada Rigat ha informat aquest divendres de la renovació de la cessió, per part del Barça, del seu jugador Oriol Uri Llenas per a una temporada més. El jugador, format a l'hoquei base barcelonista, s'ha adaptat molt bé en l'última temporada al vestidor arlequinat i ha decidit allargar el seu compromís amb el club anoienc per un curs més.

Durant les seves participacions de la temporada que tot just finalitza, Llenas va anotar setze gols amb l'Igualada Rigat i quatre amb la selecció espanyola sub-23, amb la qual va quedar campiona d'Europa en el certamen disputat durant l'última Setmana Santa a Paredes (Portugal). A part d'ell, quatre jugadors més del conjunt igualadí van guanyar aquell títol, la qual cosa parla bé de la seva compenetració a la pista. La renovació de Llenas és la primera de la qual informa l'Igualada Rigat per a l'equip de la temporada vinent, un cop conegut, dies enrere, que el grup liderat per Cesc Fernández no continuaria a la banqueta i que seria rellevat pel fins ara coordinador de la base, Marc Muntané. Aquestes decisions fan pensar en una línia de continuïtat respecte de l'equip que tan bon rendiment ha ofert en els darrers mesos.