La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font ha quedat cinquena classificada en salt i setena en paral·leles asimètriques en les dues finals en què participava aquest dissabte de la prova de la Copa del Món de Varna (Bulgària). En el primer dels aparells, aquell en el qual es desenvolupa millor, Font s'ha quedat a només cinc centèsimes de la medalla de bronze, la qual cosa hauria suposat la seva millor classificació en una competició d'aquest nivell.

Així, Font ha obtingut una nota mitjana de 12,800 punts, quatre dècimes més que l'aconseguida en unes classificatòries de dijous en què li van deduir puntuació per culpa de la dificultat del segon intent. Aquest cop, ha fet dos bons salts, estenen correctament el cos en el segon, tal com estava previst, però la recepció no ha estat perfecta i, segurament per aquesta banda, se li han escapat les possibilitats de finalitzar tercera. En el primer ha anat tot correcte, tot i un moviment lateral també en la recepció.

Laia Font ha obtingut 12,800 punts i ha quedat empatada amb la quarta, l'azerbadjanesa Nazanin Teymurova, que ha quedat davant per execució. Amb 12,850, a només cinc centèsimes, ha acabat el bronze de la turca Bengisu Yildiz. L'or ha estat per a la croata Tijana Korent (13,050) i la plata, per a l'hongaresa Greta Mayer (13,050).

On no han anat tan bé les coses ha estat en asimètriques, una final que la gimnasta de l'Egiba no comptava ser. Tot i així, i de fallar en l'exercici, ha esquivat la vuitena plaça i ha estat setena, amb 11,100 punts. La balear Maia Llácer ha quedat cinquena. L'or ha estat per a l'hongaresa Zsofia Kovacs, seguida de la francesa Djenna Laroui i de l'eslovaca Barbora Mokosova. Aquest diumenge, Lorena Medina participarà en la final de terra.