El manresà Toni Elías, campió del món de Moto2 l'any 2010, s'acomiada del motociclisme als 40 anys. El pilot va anunciar per sorpresa la seva retirada aquest diumenge al circuit nord-americà Road America (Wisconsin), on acabava de disputar la quarta cita anual del MotoAmerica Superbikes, campionat on competia actualment i que va guanyar el 2017. "És bonic acabar així. Avui ha estat el meu últim ball, la meva última carrera" va afirmar el manresà en la roda de premsa posterior a la cursa, que va tancar amb un cinquè lloc.

Elías ja va protagonitzar una primera retirada del campionat nord-americà de Superbikes a finals de la temporada del 2021, després de sumar 32 victòries i 60 podis amb Suzuki. Seguidament es va passar tot el 2022 sense competir i, a principis d'aquest 2023, el manresà va tornar a competir al calendari MotoAmerica amb l'equip Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki. Tanmateix, "el retorn no va ser com esperava", ha reconegut ell mateix. Durant l'anunci de la seva retirada definitiva, el manresà s'ha sincerat i ha assegurat que "estava patint, no he estat còmode en cap moment; és moment de parar". Era hora de posar punt final a una carrera de trenta anys com a pilot professional.

El tercer de la saga familiar en competir en carreres de motos, Toni Elías va obtenir el seu primer gran resultat el 1993, amb només 10 anys, en ser tercer al Campionat de Catalunya de Minimotos. L'any següent va ser subcampió i d'allà va fer ell salt a les curses de scooters.

El 1998 va debutar al campionat d'Espanya de 125 cc amb una Yamaha i el 2000 ja va fer el salt al Mundial de la mateixa cilindrada. El 2002 va pujar als 250 cc de la mà de Jorge Martínez Aspar i Aprilia i el 2003 es va convertir en el pilot que més carreres va guanyar, amb cinc grans premis.

L'estrena a MotoGP va arribar el 2005, on va competir fins el 2010. Aquell any, però, es va quedar sense equip i va acceptar baixar de categoria. Va ser una decisió amb premi: reconvertida ja en Moto2, Elías no va trobar rival aquell curs i es va proclamar campió a falta de tres proves. El 2011 va provar sort de nou sense èxit a MotoGP i no va ser fins el 2014 amb la seva entrada al Mundial de Superbikes que el bagenc va retrobar el camí dels bons resultats. Ja el 2016 va fer un altre canvi, ara per competir al campionat MotoAmerica, que es va adjudicar el 2017. Aquell mateix any va ser proclamat millor esportista de la 41a Nit de l'Esportista de Manresa i després va rebre la medalla de la ciutat al mèrit esportiu.