El Club Atlètic Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat va classificar la majoria dels seus representants per a la final del Campionat de Catalunya sub-16 que es disputarà el proper dissabte a Santa Coloma de Gramenet. El conjunt groc-i-negre va completar una molt bona actuació en el classificatori, que va tenir lloc a les pistes de les Basses de Lleida. A més, alguns van accedir a les finals en no poder-se disputar algunes proves per la pluja.

Així, en la part masculina, Jordi Pastor va ser primer en llançament de pes (12.70) i Joan Sánchez hi va quedar quart (12.23). Els mateixos atletes es van classificar en llançament de disc, amb 31.30 de Pastor i 30.80 de Sánchez. En salt d'alçada, Aleix Sánchez va fer 1.61: Ivan Sánchez va aconseguir 24.65 en martell i Pau Sala, 5.26 en llargada. En la competició femenina, Lucía Molina va ser segona en salt de llargada, amb 5.32, el mateix registre que la guanyadora. Etna Torras va quedar quarta en perxa, amb 3 metres justos i Mabintou Camara va quedar cinquena en la primera semifinal dels 100 metres. Totes tres van assolir mínimes per al Campionat d'Espanya. També van classificar-se per als catalans, Cora Moreno, que va fer 3.31.99 en els 1.000 metres; Blanca Moreno, que va saltar 4.80 en el salt de llargada i Mariona Domènech, que va llançar l'artefacte a 27,87 metres en el martell. També hi van participar, sense classificar-se, Outmane el Aggari en 600 metres, Laia i Emma Cerro i Cora Moreno en els 100 metres, la mateixa Emma Cerro en els 300 tanques, Vinyet Pont en els 1.000 metres i Àneu Morcillo en la perxa.