Els rècords de Laura Bou en els 400 metres i del relleu llarg han estat aquest diumenge les millors notícies per a l’Avinent Manresa en la final de la Divisió d’Honor de la Lliga Iberdrola, que va deixar un regust agredolç perquè l’equip no ha pogut evitar la vuitena i darrera posició, a l’estadi de Vallehermoso de Madrid. «Som ambicioses i esperàvem una miqueta més, però no sempre surt tot rodó», ha reconegut l’entrenadora Eulàlia Torrescasana després de la cinquena participació, quarta consecutiva, de l’esquadra blanc-i-vermella en la gran cita de l’elit femenina de clubs a escala estatal.

El València ha obtingut el títol en un pols aferrissat amb el Playas Castellón i el FC Barcelona, mentre que l’Avinent no ha pogut escapar de la cua en una jornada en que ha patit dues desqualificacions. El relleu de 4x100 metres ha fet el darrer canvi fora de zona i la marxadora Mar Juárez ha rebut quatre targetes vermelles quedant fora de combat als 5.000 m.

L’Avinent, malgrat tot, ha tornat a demostrar que el treball que està realitzant amb l’equip femení des de fa anys és excel·lent i una vegada més ha arribat fins la final amb els millors equips espanyols. En el capítol individual ha sobresortit la sabadellenca Laura Bou, que el mes vinent complirà els 33 anys i està vivint el millor moment de la seva carrera.

En una cursa de 400 metres de molt nivell, on Roxana Gómez ha vençut amb un impactant registre de 50.75 (rècord del campionat), Laura Bou ha estat tercera amb 52.91 superant per mig segon els 53.41 amb que ha acudit a la cita madrilenya. El nou registre personal de la velocista de l’Avinent és també el rècord del club i té prou valor com per situar-la entre les candidates a formar el relleu de la selecció espanyola en els propers Campionats del Món, que tindran lloc a Budapest a l’agost.

Precisament en aquesta disciplina també ha brillat l’Avinent, ja que el quartet de 4x400 integrat per Meritxell Tarragó, Xènia Pubill, Queralt Vallbona i Laura Bou ha establert una nova plusmarca de l’entitat, amb 3.45.15.

Yulimar Rojas en té prou amb un salt vàlid al triple El gran punt d’interès més enllà de la disputa pel títol ha estat la participació de dues plusmarquistes mundials, la veneçolana Yulimar Rojas, vigent campiona olímpica i mundial del triple salt, que vesteix la samarreta del Barça, i l’andalusa Maria Pérez, que recentment va batre la plusmarca dels 35 km marxa. Rojas és una de les atletes més carismàtiques de l’atletisme internacional i la seva presència no passa mai desapercebuda. Avui n'ha tingut prou amb un salt de 14.96 per fer la millor marca de l’any i donar vuit punts al conjunt blaugrana: la resta d’intents han estat nuls o, com el darrer, avortat després del primer impuls. En la darrera ronda, però, la cubana Liadagmis Povea, que havia fet 14.57 al primer salt, ha volat molt lluny i, fins que el marcador no ha ensenyat 14.83, Rojas no ha respirat tranquil·la.

El tercer lloc de Marina Guerrero en els 3.000 m obstacles ha estat l’altra actuació de la representació manresana que ha donat sis punts a l’equip. Han sobresortit, així mateix, les quartes places de les llançadores Montserrat Montañès (martell) i Erika Sellart (javelina), el mateix resultat de la jove Ona Bonet, una atleta sub-18 que ha fet 1.78 en alçada, només dos centímetres per sota de la seva millor marca personal. Una altra sub-18 com Helena Santacana ha realitzat un bon temps de 1.00.60 en els 400 m tanques. La jornada ha deparat cinc rècords del campionat, una xifra que testimonia l'alt nivell de la competició.