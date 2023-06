La confecció del Cadí La Seu de la temporada 2023-24 incorpora un nou fitxatge, la nordamericana Cameron Swartz, de 23 anys i 1.80 m d'alçada. Amb capacitat per actuar de base i escorta, l'ex-jugadora de Georgia Tech destaca per la seva capacitat anotadora.

La plantilla del Cadí per al proper curs ja disposa d'Elise Ramette, Carmen Grande, Júlia Soler, Anna Palma, Montserrat Brotons i l'esmentada Cameron Swartz. Encara sense entrenador, després que el club comuniqués que Jordi Acero no continua a la banqueta, el club treballa per acabar de tancar la plantilla.

“Abans de fitxar pel Cadí La Seu, vaig veure alguns dels seus partits de la temporada passada", explica Swartz als mitjans del club: "l’afició donava molt suport i se’ls veia gaudir molt amb el joc de l’equip. És un fet que em va encantar, també fent diversos càntics tots plegats". Nascuda a Marietta, una ciutat de 60.000 habitants de l'estat de Geòrgia (Estats Units), Swartz començar a destacar al Fellowship Christian School, un equip d'institut de la localitat de Roswell on anotava 32.1 punts per partit, agafava 8,5 rebots, feia 4,1 recuperacions i repartia 2,9 assistències.

La nova jugadora del conjunt de la Seu d'Urgell va començar la seva etapa universitària a la Universitat de Colorado, on només va participar en 7 partits. Una mala experiència de la que es va refer a la universitat Boston College, on el seu joc va anar creixent any a any durant les tres temporades en que hi va jugar. Dels 9 punts de la primera campanya va passar a una mitjana de 13.4 en la segona i 16.1 en la tercera, xifres que van portar Georgia Tech a incorporar-la per a la seva darrera etapa universitària.

Swartz arriba a Catalunya procedent de Georgia Tech, on va fer una mitjana de 12,7 punts i 3,4 rebots. Tal i com destaquen els serveis tècnics del club urgellenc, la nova component de l'equip és "capaç d’aprofitar les situacions de bloqueig directe, sobretot en carregar ràpidament la seva millor habilitat, el tir exterior. Destaca també pel seu talent per generar els seus propis tirs, on també es troba molt còmoda després de llançar sobre bot".

La jugadora, per la seva part, ha afegit que "les meves companyes espanyoles de Georgia Tech també coneixien i sabien de la bona reputació del club. Estic amb moltes ganes de conèixer les meves noves companyes i preparar-me per competir a la Lliga Femenina Endesa, l’EuroCup Women i poder lluitar per jugar la Copa de la Reina".