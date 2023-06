El Covisa Manresa segueix formant la plantilla de cara a la temporada vinent i aquest dijous ha comunicat tres novetats més. D'una banda, la renovació d'Asís, segurament el seu jugador franquícia, que amb aquesta ampliació de contracte per a un any més ja haurà cobert onze temporades al club de la capital del Bages. A l'altra banda de la moneda, el Covisa també ha informat que dos dels jugadors del grup de l'any passat, Manu del Moral i Xavi Cols, es desvincularan de l'equip. Cols hi va arribar a mitja temporada en aquesta etapa.

D'aquesta manera, amb la continuïtat d'Asís, el Covisa ja ha donat a conèixer que compta amb el porter Arriero i amb els jugadors de camp Lavado, Terri i Ambrós. Tots estaran a les ordres de Paco Cachinero, que ha rellevat Borja Burgos i que serà presentat pròximament.