El Covisa Manresa aleví no es va poder classificar ahir al vespre per a la final del Campionat d'Espanya, que es juga a El Ejido. Els manresans van caure derrotats per 0-1 contra l'Aljúcer ElPozo murcià, en un partit en què van tenir moltes ocasions en una primera part que van dominar de dalt a baix. Un gol de Martín a l'inici de la represa, però, va donar un avantatge al rival que ja no va aprofitar. En la final d'aquest diumenge, l'Aljúcer jugarà contra el Café Mena El Ejido, l'equip local, que va vèncer per 4-5 el Moprisala Toledo.