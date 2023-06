La banyolina Esther Guerrero va guanyar ahir la prova de 1.500 metres del Campionat d’Europa de seleccions, a Chorzow (Polònia), i va contribuir a la quarta plaça de l’equip espanyol, el millor resultat de la seva història. Per la seva part, la velocista de l’Avinent Manresa Laura Bou es va quedar finalment fora del quartet que va disputar el relleu mixt de 4x400 m.

En la cursa del quilòmetre i mig, la migfondista entrenada pel manresà Joan Lleonart va prendre el domini de la situació després del pas pels 800 metres i va entrar a meta per davant de les seves rivals. La sensació d’autoritat de la corredora catalana només es va veure replicada per la polonesa Martyna Galant, que va intentar avançar Guerrero amb un poderós esprint. La banyolina, però, va saber resistir i tancar els forats per on es podia infiltrar la seva rival aconseguint el triomf per una sola centèsima: 4.11.77 contra 4.11.78.

Laura Bou, autora d’uns esplèndids 52.91 en la final de la Lliga Iberdrola, i que fa uns dies va córrer amb la selecció un 4x400 femení a la prova d’Oslo de la Diamond League, va ser l’atleta descartada en benefici de Carmen Avilés i Laura Bueno per afrontar el relleu mixt. El quartet no va tenir el seu millor dia i va quedar onzè amb 3.16.79.

Laura Bou, que l’estiu passat ja va acudir als Mundials d’Eugene, encara que també va ser suplent, s’està consolidant a la selecció i és candidata a entrar a la convocatòria dels Mundials de Budapest que es faran a l’agost.

Itàlia es va imposar en l’Europeu per davant de Polònia i Alemanya. Espanya va fer quart superant Gran Bretanya i Països Baixos.